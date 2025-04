Giovedì 1 maggio, in occasione della Festa del Primo maggio organizzata da Cgil, Cisl e Uil, si svolgeranno alcuni eventi in Piazza Maggiore.

Per garantire la sicurezza urbana, il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che prevede dalle 10 fino al termine della manifestazione i seguenti divieti:

divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;

divieto di effettuare la somministrazione all’interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina.

Questi divieti si applicano alle attività che si trovano in Piazza Maggiore e nelle vie de’ Pignattari e dell’Archiginnasio.

Inoltre, è vietato per chiunque introdurre qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina, e bombolette contenenti spray urticante nell’area della manifestazione.