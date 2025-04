Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 30 aprile, alle 6:00 di giovedì 1 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 8 bis Granarolo Caab, 8 Fiera, 7 bis SS64 Ferrarese e 6 Castelmaggiore, saranno chiusi in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova) immette sulla Tangenziale, verso Casalecchio.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto tra gli svincoli 8 bis-5, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, via San Donato, via Calamosco, via del Gomito, via Aposazza, via Shakespeare, via Bentini, via Fabbri, Via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura dello svincolo di immissione sulla Tangenziale, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare allo svincolo 5 Quartiere Lame;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 4 bis Aeroporto Marconi, 4 via del Triumvirato, 3 Ramo Verde e 2 Borgo Panigale, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale (in A14 Bologna-Taranto) e da San Giovanni in Persiceto (Ramo Verde), verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto tra gli svincoli 5 e 1, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo, Via Alberto Manzi, via Umberto Terracini, viale Vittorio Sabena, via Emilia Ponente, Asse attrezzato sud-ovest e rientrare in Tangenziale allo svincolo 1 Nuova Bazzanese;

per la chiusura dello svincolo di immissione sulla Tangenziale, percorrere la viabilità ordinaria: SS9, via Alcide De Gasperi, viale Palmiro Togliatti, Via Salvemini, Asse attrezzato sud-ovest e rientrare in Tangenziale allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio, in modalità alternata.