Nella seduta di ieri sera del consiglio comunale di Sassuolo abbiamo visto l’opposizione votare contro una variazione di bilancio che destinava la gran parte dei fondi disponibili alle scuole, in parte il completamento edile delle strutture per un ammontare di 1.300.000 euro, in parte per i necessari arredi, ed in parte per i servizi educativi alla persona, quali i CRE (centri ricreativi estivi) i GET (gruppi educativi territoriali) i PEA (personale educativi assistenziale) tutti ambiti in costante crescita per esigenze e partecipazione.

Nonostante l’evidente rilevanza sociale ed educativa di questi interventi, l’opposizione ha deciso di esprimersi contrariamente. La stessa scelta di voto negativo ha riguardato anche: il rifacimento completo dell’impianto luci del campo di calcio in via Toscana, alla sostituzione della tensostruttura geodetica dal campo di calcio a 5 di San Michele, al rifacimento del manto della pista di atletica indoor presso l’impianto sportivo di via Nievo.

Tra gli interventi esclusi dal sostegno dell’opposizione ci sono anche opere di minor entità

economica ma di grande valore sociale, come la riqualificazione del Parco Le Querce, destinatario di un finanziamento della Fondazione di Modena all’interno del Bando Verde

Comune 2024. Questo parco, dal 2005 al 2010, è stato gestito con impegno da un comitato di residenti, diventando un simbolo di integrazione, inclusione e partecipazione civica. In quegli anni, feste di quartiere, corsi di cucina e lingua italiana e attività culturali avevano trasformato il parco in un vero punto di riferimento per la comunità.

Oggi, il nuovo progetto di rinnovamento del Parco Le Querce si inserisce in un disegno più ampio che comprende le nuove scuole Vittorino da Feltre, le future scuole San Carlo e la riqualificazione dell’area dei Gerani. Un percorso che mira a valorizzare il territorio, migliorare la qualità della vita e costruire una Sassuolo più moderna, sostenibile e solidale, visione che il Movimento 5 Stelle sostiene e promuove con determinazione.

Altri interventi approvati nella variazione di bilancio comprendono la manutenzioni

straordinarie attese da anni in strutture fondamentali come Casa Serena e la sede della

Croce Rossa e 423.761,98 euro per opere di viabilità e sicurezza stradale.

La lista degli interventi è ampia e concreta, ma, com’è noto, le risorse disponibili non sono illimitate. E l’opposizione, che ha governato fino a poco più di un anno fa, ne è perfettamente consapevole. Oggi, però, pretende che le mancanze accumulate nel tempo

vengano colmate immediatamente, scaricandone la responsabilità sull’attuale amministrazione.

Siamo aperti alla critica costruttiva, ma respingiamo fermamente ogni forma di propaganda sterile e strumentale. I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo corretto e trasparente: come Movimento 5 Stelle continueremo a lavorare per una città più giusta, vivibile e a misura di persona.

(Alberto Bonettini, Capogruppo Movimento 5 Stelle – Sassuolo)