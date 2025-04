“Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, come Gruppo Consiliare del Partito Democratico, abbiamo sostenuto e approvato una variazione di bilancio fondamentale per il completamento di numerose opere pubbliche, in particolare nel settore dell’edilizia scolastica.

Molti degli interventi coinvolti sono legati ai finanziamenti del PNRR. Tra questi, segnaliamo due opere strategiche per la città: il Nido Parco e il Polo per l’Infanzia Sant’Agostino.

Per questi due progetti sono stati stanziati circa 1,3 milioni di euro in adeguamento dei quadri economici, necessari a fronte dell’aumento dei costi dei materiali e delle nuove indicazioni ministeriali. Senza questi adeguamenti, i cantieri non potrebbero concludersi.

Ci stupisce – e lo denunciamo con chiarezza – l’incoerenza dell’opposizione: dopo essersi intestati il merito di aver ottenuto i fondi PNRR, hanno votato contro la variazione di bilancio che permette il completamento delle opere. Non solo, dalla destra allora al governo non furono previsti per tempo, già nel 2024, gli adeguamenti prezzi necessari, che ora ci troviamo a dover affrontare. Come è noto a chiunque ha costruito in questi anni, l’aumento dei costi delle materie prime ha costretto tutte le amministrazioni ha rivedere i quadri economici. A noi ora spetta la responsabilità – e la fatica – di rimediare e salvare quei progetti.

Come gruppo PD, riteniamo che la responsabilità amministrativa non sia fatta di annunci, ma di scelte concrete. Questa variazione di bilancio non solo permette di chiudere i progetti legati al PNRR, ma prevede anche risorse per: manutenzioni straordinarie, riqualificazione urbana e servizi educativi e sociali.

Interventi spesso lontani dai riflettori, ma centrali per la qualità della vita nei nostri quartieri.

Ricordiamo infine che il PNRR non si gestisce da solo. Servono visione, capacità e determinazione.

Ed è questo che stiamo dimostrando con atti concreti.

Concludiamo con un appello netto: è ora di smetterla con la politica del fango.

Servono serietà, coerenza e impegno. Noi continueremo a lavorare per Sassuolo, mettendo davanti a tutto il bene della comunità”.

(Gruppo Consiliare del Partito Democratico – Sassuolo)