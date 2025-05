Domenica 4 maggio 2025 alle 20.30 al Teatro Comunale Pavarotti Freni A Secret Rose for 35, concerto in prima assoluta di uno dei protagonisti dell’avanguardia americana, il compositore e strumentista Rhys Chatham. Il musicista si esibirà alla guida di un gruppo formato da Myriam Stamoυlis al basso elettrico, Jonathan Kane alla batteria e da 33 chitarre elettriche suonate da studenti provenienti dai Conservatori di Bologna, Cesena, Ferrara, a dal Liceo Musicale Lucio Dalla di Bologna.

Compositore, chitarrista, trombettista e flautista statunitense, Rhys Chatham è stato uno dei protagonisti dell’avanguardia musicale newyorkese degli anni Settanta, sviluppando uno stile e un linguaggio musicale influenzato dal punk rock e dal minimalismo americano. Espressioni tipiche dell’unione dei due universi musicali sono i suoi brani per chitarra elettrica: a partire da Guitar Trio, brano ideato negli anni ’70 e sviluppato nel corso di tutta la sua carriera, e culminando con A Crimson Grail, del 2009, Chatham ha lavorato per oltre trent’anni utilizzando ensemble di chitarre elettriche con accordature speciali, unendo composizioni modulari, improvvisazione e combinando influenze che vanno da La Monte Young e Terry Riley ai Ramones. A Modena, per i 35 anni di AngelicA Festival e per il Festival Altro Suono, il musicista presenta, in un progetto in prima assoluta, una nuova versione di A Secret Rose, concepito nel 2013. Chatham vanta oltre venti album e cofanetti per etichette come Moers, Homestead, Table of the Elements, Nonesuch, Northern Spy, Sub Rosa, e tra i musicisti con cui ha suonato e inciso si ricordano Phill Niblock, Arthur Russell, Philip Corner, David Behrman, David Toop, Charlemagne Palestine, Ghédalia Tazartès, Oneida, David Fenech, Nico Guerrero, Chloé e Z’ev.

BIGLIETTI

Biglietti 15 € salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.