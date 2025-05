“La UIL FPL esprime profonda preoccupazione per il grave episodio verificatosi nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Pavullo, dove una lavoratrice in turno notturno da sola si è trovata ad affrontare una situazione di pericolo reale e inaccettabile.

Un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, ubriaco e insanguinato, si è presentato alla porta del laboratorio dopo essersi allontanato dal Pronto Soccorso senza alcuna dimissione. Il paziente ha avuto accesso alla palazzina del laboratorio – fisicamente distaccata dal presidio ospedaliero principale – mentre la dipendente stava svolgendo le proprie mansioni in completa solitudine.

Constatata la pericolosità della situazione, la lavoratrice ha prontamente chiuso l’accesso e richiesto aiuto al Pronto Soccorso, come da procedura interna. Tuttavia, la risposta è arrivata solo dopo alcuni minuti di attesa telefonica e con indicazioni completamente difformi dalle disposizioni aziendali: è stato infatti suggerito alla dipendente di chiamare autonomamente il 118, invece di attivare il protocollo di emergenza interno.

Nel frattempo, in stato di agitazione e comprensibile paura, la dipendente ha avvisato il proprio padre, che ha dovuto contattare i Carabinieri per garantire l’intervento delle forze dell’ordine. L’AVAP, allertata per il soccorso, una volta giunta sul posto e non avendo trovato il paziente presente nel laboratorio, ha abbandonato la struttura nonostante le reiterate richieste della lavoratrice di non essere lasciata sola.

Solo l’arrivo dei Carabinieri e della dirigente del laboratorio – contattata dalla dipendente stessa – ha consentito il graduale ripristino della calma. Resta tuttavia l’amarezza per una vicenda che non sarebbe mai dovuta accadere.

La UIL FPL denuncia con forza il fallimento delle misure di prevenzione e protezione che, pur formalmente esistenti, non sono state attuate con efficacia. Quanto accaduto dimostra ancora una volta che il lavoro in solitaria in ambito sanitario è inaccettabile. Nessuna procedura, nessun dispositivo può sostituire la presenza di un secondo operatore in turno, soprattutto in orari notturni e in strutture isolate.

Chiediamo con urgenza all’Azienda USL la sospensione immediata del lavoro in solitaria presso il Laboratorio Analisi di Pavullo e presso tutte le strutture sanitarie che ad oggi si ritrovano in questa situazione in particolare sul territorio di Pavullo e l’attivazione di un confronto permanente con le organizzazioni sindacali per la revisione dei protocolli di sicurezza e per l’assunzione immediata di personale sanitario che possa risolvere tale problematica senza dover ricorrere alla chiusura dei servizi che versano in tale situazione di profondo pericolo.

La tutela dei lavoratori e delle lavoratrici non può essere sacrificata per logiche organizzative o di risparmio.

La sicurezza è un diritto. E noi continueremo a difenderlo”.

(UIL FPL – Coordinamento Sanità Modena)