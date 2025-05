Nuvolosità variabile per nubi medio-alte in transito, temporaneamente più compatte sul settore appenninico centro-occidentale dove nel corso della prima parte della giornata non si escludono deboli piovaschi. Dalla tarda serata ampi rasserenamenti.

Temperature minime in lieve aumento, con valori attorno a 14 gradi. Massime in aumento lungo la fascia costiera, in lieve calo altrove; valori compresi tra 25 e 28 gradi. Venti in prevalenza sud-occidentali, deboli al mattino e tendenti a rinforzare fino a moderati nella seconda parte della giornata, con raffiche forti sulle zone di crinale e sulle colline tra il bolognese e la Romagna. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)