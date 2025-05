Il 9 maggio 1950 la dichiarazione con la quale Robert Schuman, allora ministro degli Esteri francese, proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio segnò l’inizio del percorso che ha condotto fino all’Unione attuale. Il 75esimo anniversario di quel primo passo viene celebrato a Modena con un programma di iniziative curato dal Centro Europe Direct Modena.

Martedì 6 maggio, alle 18, in Galleria Europa (piazza Grande 17), si discute di “Continuità e trasformazione dei conflitti nel passato più recente” con Marcello Flores, coautore di Perché la guerra (Laterza 2024). L’incontro, realizzato dall’Istituto storico di Modena in collaborazione con Europe direct Modena e Anppia Modena, conclude il ciclo “Anatomia della Seconda Guerra Mondiale – Volti e storie”.

Giovedì 8, alle 10, sempre in Galleria, si tiene “Comunicare l’Unione europea” con gli studenti della classe 4M dell’Istituto Venturi che presentano le proprie campagne di comunicazione dedicate all’Europa. Alle 17 è in programma, invece, l’incontro con Margherita Laganà, EU career ambassador di Unimore, in cui si parla di “Carriere presso le istituzione dell’Unione europea”.

Venerdì 9, Giornata dell’Europa, gli studenti della 4E del liceo Muratori San Carlo partecipano al “Festival d’Europa a Firenze. Il futuro è Erasmus!”. Nella stessa giornata, e per tutto il weekend, piazza Mazzini si illumina di blu, per celebrare il colore della bandiera dell’UE.

Lunedì 12, alle 10, al Dipartimento di Giurisprudenza di via San Geminiano, è in programma la conferenza “Proteggere l’ambiente e il clima attraverso i diritti umani e il principio di solidarietà”. La rassegna prosegue giovedì 15 al Centro sociale Anziani e Orti San Faustino, in viale Leonardo da Vinci 158, con Europe Direct Modena che partecipa, dalle 9.30, alla festa “I nonni raccontano gli orti”, portando uno spazio informativo per raccontare l’Unione europea. E nel pomeriggio, alle 18.30, si dialoga sul “Sogno europeo” con Michele Ballerin, saggista e co-sceneggiatore de “Il Sogno”, programma con Roberto Benigni andato in onda lo scorso marzo, Salvatore Aloisio, docente Unimore, e Davide Berti, direttore della Gazzetta di Modena.

Il programma del mese dell’Europa prosegue giovedì 22, alle 9.30, con Europe Direct Modena che accoglie una delegazione di docenti e studenti svedesi ospiti dell’I.C. Serramazzoni, in mobilità grazie a Erasmus+. “Giocando s’impara…l’Unione europea” è, infine, il titolo dell’ultima iniziativa del mese, in programma giovedì 29 alle 10 in Galleria Europa, con due classi quinte della scuola primaria dell’I.C. Parma Centro impegnate in un percorso didattico dedicato all’Unione europea.

Durante tutto il mese di maggio “Euzone”, podcast realizzato da Radio Fsc Unimore, in collaborazione con Europe Direct Modena, propone su Spotify e Apple podcast un approfondimento su tematiche europee, eventi sul territorio e opportunità di mobilità internazionale.

Programma completo disponibile sul sito temi.comune.modena.it/europe-direct.