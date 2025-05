In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani che si ricorda lunedì 5 maggio, che riporta come slogan di quest’anno Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha organizzato una Diretta Facebook con i suoi professionisti per lunedì 5 maggio alle ore 17,30, sulla pagina Facebook aziendale: https://www.facebook.com/AOUModena per parlare di questo tema di grande attualità e rispondere alle domande degli utenti.

Il dottor Gabriele Sorrentino, del Servizio Comunicazione e Informazione, dialogherà col dottor Alessandro Poggi, Medico di Direzione Sanitaria referente per Igiene Ospedaliera, la dottoressa Marianna Meschiari, infettivologa referente del Controllo delle Infezioni correlate all’Assistenza e stewardship antimicrobica, il dottor Giuseppe Brancato Coordinatore Infermiere Servizio Igiene Ospedaliera, e la dottoressa Maria Michela Di Nuovo, infermiera dell’Igiene Ospedaliera.

Il Servizio Comunicazione e Informazione dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena ha prodotto uno screensaver dedicato che veicolerà i messaggi della giornata su tutti i computer aziendali.

“I pazienti costituiscono una popolazione particolarmente vulnerabile al rischio di infezioni ospedaliere, in ragione delle loro condizioni cliniche – ha dichiarato il dottor Andrea Ziglio, Direttore Sanitario dell’AOU di Modena. – Le mani costituiscono uno dei principali veicoli di trasmissione dei patogeni responsabili di tali infezioni. Di conseguenza, la promozione di una corretta igiene delle mani, attraverso un approccio multidisciplinare e collaborativo che coinvolge personale sanitario, familiari e caregiver, rappresenta un elemento imprescindibile non solo all’interno delle strutture sanitarie, ma anche in ambito domiciliare e comunitario.”

Due professioniste di AOU, la dottoressa Marianna Meschiari e la dottoressa Maria Michela Di Nuovo, hanno partecipato al progetto promosso da Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni Ospedaliere (ANIPIO), Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere (ANDMO), Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e Società Italiana di Igiene (SITI) che ha prodotto una campagna comunicativa dedicata e un questionario anonimo on-line per i professionisti per valutare l’efficacia del modo in cui si igienizzano le mani. La Campagna inter-societaria lancerà il messaggio “Questa mano si fida dite. Non tradirla”, le Società Scientifiche saranno coinvolte in sinergia nella diffusione di messaggi ad hoc e di un quiz interattivo in forma anonima per gli operatori sanitari del SSN con un focus sull’importanza dell’igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

L’Italia ha il record europeo di decessi correlati a infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza: 11mila morti l’anno. Le Infezioni Correlate all’Assistenza, provocate da germi resistenti agli antibiotici, secondo le ultime stime, sono la causa di 5 milioni di morti a livello globale. L’igiene delle mani salva milioni di vite ogni anno se eseguita nel momento giusto durante l’assistenza rappresenta la strategia prioritaria per bloccare la diffusione dei germi multiresistenti.

Dal 2013 l’Azienda Ospedaliero -Universitaria realizza progetti per il miglioramento dell’adesione alla corretta igiene delle mani. Nel 2024 è stato avviato il progetto PreveniaMO le ICA che si pone l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e affrontare tutti gli aspetti che riguardano la prevenzione e il controllo del rischio infettivo in tutti i reparti dell’ospedale (igiene delle mani, gestione degli isolamenti, utilizzo dei guanti, utilizzo di disinfettanti e antisettici, adesione ai protocolli di screening, rafforzamento della connessione con la rete dei referenti del rischio infettivo, ecc.) attraverso la presenza quotidiana di una ISRI (infermiera specialista nel rischio infettivo) in corsia. Inoltre, nelle Terapie Intensive adulti e neonatali sono attivi progetti “Champions” che prevedono la formazione di facilitatori interni specializzati per la verifica continua delle pratiche corrette di prevenzione e controllo delle infezioni nello svolgimento delle attività assistenziali, in stretta sinergia con il Servizio di Igiene Ospedaliera.

Oltre ai progetti specifici, il monitoraggio dell’adesione alla corretta pratica dell’igiene delle mani è attivo in modo costante presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena mediante osservazioni sul campo da parte delle ISRI che interessano trasversalmente i vari reparti, tramite l’ausilio anche di tecnologie informatiche avanzate (webApp Mapper RER). complessivamente solo nel 2023 sono state condotte 4400 osservazioni dirette sul campo. Nel 2024, le osservazioni finora condotte ammontano complessivamente ad oltre 9658 con un’adesione del 80%. Grazie a queste strategie continuative il tasso di adesione all’igiene delle mani è passato dal 68% preformazione al 84% post-formazione, con un miglioramento netto di + 16% (standard minimo richiesti 70% per avere un effetto significativo sulla riduzione delle infezioni). Anche il consumo complessivo di gel alcolico, indicatore indiretto di buone pratiche di igiene delle mani, nella nostra azienda viene monitorato in tempo reale per tutti i reparti le nel 2024 si attesta e si è attestato a 31 Litri per 1000 giornate di degenza ordinaria (superiore al target regionale ≥ 25 litri per 1000 giornate di degenza ordinaria).