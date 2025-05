“Desidero esprimere, a nome mio e del Coordinamento Comunale di Forza Italia, un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il tempestivo e professionale intervento che ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha aggredito con violenza gli stessi militari durante un controllo.

Episodi come questo non possono più essere tollerati. Troppo spesso assistiamo alla presenza di soggetti pregiudicati, stranieri e recidivi, che continuano a circolare liberamente sul nostro territorio, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e minando la serenità delle nostre comunità. È necessaria un’azione di bonifica territoriale e sociale: controlli capillari, presidio costante e provvedimenti concreti nei confronti di chi delinque. La sinergia delle forze dell’ordine già consente di farlo ma è necessario incrementare sempre più l’azione verso la presenza purtroppo dilagante di malviventi che non hanno nulla da perdere.

I fatti di queste ore confermano inoltre il corretto e responsabile e l’efficacia del taser che ha consentito di neutralizzare la minaccia in modo efficace e senza danni permanenti. Un’ulteriore conferma che questo strumento funziona ed è indispensabile per tutelare l’incolumità degli operatori e dei cittadini.

Per questo Forza Italia chiede che il taser venga esteso a tutte le forze dell’ordine, compresa la Polizia Locale, che spesso si trova ad affrontare situazioni complesse con strumenti insufficienti.

La sicurezza non può più attendere: chi delinque, chi aggredisce le forze dell’ordine, chi rappresenta un pericolo per la comunità deve essere fermato e sei straniero espulso.

Forza Italia continuerà a sostenere tutte le azioni necessarie a ristabilire legalità e ordine, a tutela dei cittadini onesti e delle forze dell’ordine’

Claudia Severi

Coordinatore Comunale di Forza Italia Sassuolo