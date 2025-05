Sta per scadere il bando – unico per i Comuni del Circondario imolese – che assegna i contributi del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia-Romagna finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche.

Le famiglie che sceglieranno i centri estivi gestiti da operatori iscritti nell’elenco circondariale devono presentare la domanda di contributo entro le ore 12 di venerdì 9 maggio esclusivamente online, accedendo con SPID, CIE, CNS sulla piattaforma attivata dal 18 aprile a questo link: https://servizionline.nuovocircondarioimolese.it/procedure%3Ac_e289%3Aassegnazione.contributo.costo.frequenza.centri.estivi?source=432

In caso di necessità può essere fornita assistenza telefonica alla compilazione della domanda contattando l’ufficio Servizi Scolastici ai numeri 051 6954126 – 051 6954172. Solamente per comprovati motivi di impossibilità all’utilizzo della piattaforma on line con credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile richiedere un appuntamento con un operatore telefonando al numero 051 6954172

Possono richiedere i contributi le famiglie con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2012 al 2022) con ISEE fino a 26mila euro, e le famiglie con bambini e ragazzi dai 3 a 17 anni (nati dal 2008 al 2022) con disabilità certificata ai sensi della Legge 104, senza limiti di ISEE.

«Oggi, è fondamentale riconoscere l’importanza dei centri estivi non solo come strumento di supporto alle famiglie, in particolare in un contesto in cui la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata rappresenta una sfida sempre più complessa, ma anche come opportunità preziosa per i bambini, offrendo loro la possibilità di socializzare, apprendere e sviluppare nuove competenze in un ambiente sicuro e stimolante – ha dichiarato l’assessora alla scuola Katia Raspanti –. Grazie ai contributi del “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro” della Regione Emilia-Romagna, siamo in grado di offrire un aiuto concreto alle famiglie, garantendo accesso a centri estivi di qualità per tutti i bambini e le bambine».

La graduatoria provvisoria verrà approvata entro il 7 giugno 2025 e pubblicata sui siti istituzionali dei comuni del Nuovo Circondario Imolese. L’elenco dei beneficiari sarà trasmesso ai soggetti gestori dei centri estivi iscritti nell’elenco unico circondariale. Sono 7 i soggetti aderenti al progetto regionale che organizzano Centri estivi nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme: Polisportiva Dilettantistica Uisp, Asd Cavalcavia, Scuola paritaria dell’Infanzia Sacro Cuore di Poggio, Parrocchia di Santa Maria Maggiore, BB Group Ballando Ballando, Crif Spa, G-Lab srl Fondazione Golinelli.

L’elenco circondariale completo dei gestori aderenti al progetto e il bando sono consultabili sul sito del comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/richiesta-contributi-centri-estivi

Il contributo sarà versato direttamente al gestore del centro estivo frequentato, scelto tra quelli iscritti nell’elenco circondariale. La famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota eccedente a copertura della retta, qualora superiore a 100 euro a settimana.

Info: Comune di Castel San Pietro Terme: e- mail scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954172.