Più funzionale, sicuro e attrattivo. Così si presenta il piazzale esterno della stazione ferroviaria di Imola, dopo i lavori di riqualificazione realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) in sinergia con il Comune di Imola.

L’intervento è stato illustrato questa mattina dal responsabile Ingegneria e Investimenti della Direzione Stazioni di RFI, Antonello Martino e dal sindaco di Imola, Marco Panieri alla presenza dell’assessora regionale alla Mobilità, Irene Priolo.

Obiettivo della riqualificazione dell’area, di proprietà di FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) è stato trasformare la stazione di Imola in un nodo di mobilità più efficiente, inclusivo e rispettoso dell’ambiente, contribuendo allo sviluppo di un sistema di trasporto più sostenibile e integrato.

Piazzale Marabini, distante solo 700 metri dal cuore del centro storico di Imola, diventa così hub intermodale grazie a una riorganizzazione attenta alle diverse modalità di spostamento. Al nuovo parcheggio da 72 posti auto, realizzato dal Comune nell’area dell’ex scalo merci e disponibile da dicembre 2024, si aggiungono ora 152 stalli per biciclette e 21 per motocicli, oltre a una nuova pista ciclabile per raggiungere in sicurezza la stazione anche su due ruote. Aree di sosta riservate sono poi state create per i taxi, cui è stato riservato l’utilizzo di un fabbricato adiacente appositamente realizzato.

Per rendere più comodo e rapido il servizio di accompagnamento, è stata realizzata una corsia “kiss and ride”, riservata a chi deve lasciare o prendere i passeggeri in modo veloce. Sono state create anche due nuove aree di sosta per le persone con mobilità ridotta, oltre a spazi dedicati agli autobus. Attenzione anche ai locali commerciali – con due stalli riservati al carico e scarico delle merci – e alla sicurezza, con due posti auto destinati ai mezzi della Polizia Ferroviaria.

Un altro intervento ha riguardato l’accesso al sottopasso passante, con la realizzazione di una pensilina a copertura della scala di accesso, ora adeguata alle nuove normative in tema di sicurezza e attrezzata con nuove pavimentazioni, segnaletica tattile e una rampa con doppio corrimano e doppio scivolo a norma per le biciclette.

Riqualificati anche il marciapiede antistante la stazione e le aree verdi circostanti. In particolare, sono state mantenute le aiuole esistenti – riorganizzate per garantire attraversamenti più sicuri – e sono state messe a dimora nuove piante ornamentali, per rendere l’ambiente più bello e sostenibile.

Rinnovata anche l’illuminazione della piazza della stazione e del viale di accesso, con corpi illuminanti a led e nuovi pali, grazie al project di Hera Luce sviluppato con il Comune di Imola che comprende gli oltre 11mila punti luce della città. Una rivoluzione della luminosità urbana che cambia il volto anche della piazza, contribuendo a garantirne decoro e sicurezza.

Complessivamente si è trattato di un intervento molto importante, con un cantiere che ha avuto un impatto significativo sul servizio per passeggeri e pendolari, ma che oggi consegna alla città una piazza della stazione con un assetto urbano più funzionale e adeguato.

L’investimento complessivo di RFI è stato di 2,4 milioni di euro, con un contributo da parte del Comune di Imola di 200 mila euro.

Il progetto, nato da un accordo sottoscritto da RFI e Comune di Imola nel 2022, si inserisce nel Piano Integrato Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana che coinvolge oltre 600 stazioni in tutta Italia. Attualmente sono 13 quelle in Emilia-Romagna dove ci sono lavori in corso, per un valore complessivo di circa 12 milioni di euro. Obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità, rendere più funzionali gli spazi e riorganizzare le aree esterne, valorizzando il contesto urbano e promuovendo una mobilità più sostenibile e intermodale.

Questa riqualificazione rappresenta un passo importante nel progetto complessivo di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile della nostra città – ha dichiarato il sindaco di Imola Marco Panieri. La nuova area esterna della stazione ferroviaria è ora più ordinata, accessibile e sicura, pensata per favorire l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto e rendere più semplice e accogliente l’ingresso a Imola per cittadini, pendolari e visitatori. Ringrazio RFI per l’importante investimento e la collaborazione con il Comune, che ci ha permesso di realizzare un intervento strategico per la mobilità urbana e per l’immagine della città, oltre a tutti i tecnici e dipendenti comunali che l’hanno seguito durante l’iter. Piazzale Marabini, oggi, è una vera porta d’accesso a Imola, moderna e funzionale, in relazione con le realtà e le persone che la vivono tutti i giorni, dagli operatori ai pendolari.

Rete Ferroviaria Italiana – ha spiegato il responsabile Ingegneria e Investimenti della Direzione Stazioni di RFI, Antonello Martino – sta intervenendo in molte stazioni secondo una nuova logica, che prevede l’estensione dei lavori di riqualificazione anche alle aree esterne delle stazioni stesse. I piazzali esterni e le zone immediatamente adiacenti rappresentano il collegamento con la città e sono luoghi di grande transito, per questo è importante migliorarne la qualità e il presidio. Non solo, fare delle stazioni degli hub di scambio fra le diverse modalità di trasporto, favorendo un accesso comodo e sicuro a chi si muove a piedi o in bici, così come a chi utilizza i mezzi pubblici, i taxi o l’auto privata, è un modo per incentivare l’utilizzo del treno. Per questo la sinergia con le amministrazioni comunali, e quella con il Comune di Imola ne è un esempio, sono fondamentali per raggiungere un risultato il più possibile in linea con le esigenze e le aspettative dei viaggiatori e dei cittadini.

“Un intervento – ha ribadito l’assessora regionale alla mobilità Irene Priolo – che rappresenta un esempio concreto della direzione verso cui andare: favorire una mobilità integrata, sostenibile e accessibile e che diventa una vera e propria porta della città.

Questa è una stazione in cui si fermano 130 treni al giorno e dove ogni giorno transitano 4.500 passeggeri con un aumento rispetto al 2022 del 12% e che speriamo possano ancora crescere. Come Regione Emilia-Romagna continueremo invece a lavorare sulla parte “software” e cioè nell’implementazione dei servizi per incentivare sempre più persone a spostarsi in treno.

La riqualificazione del piazzale della stazione che abbiamo inaugurato oggi è un tassello importante nel più ampio disegno di valorizzazione dei nodi ferroviari e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere le stazioni non solo luoghi di transito, ma veri e propri centri di connessione urbana. Un progetto che unisce qualità urbana, attenzione all’ambiente e accessibilità, in linea con le politiche regionali per la mobilità e il trasporto pubblico reso possibile grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti”.

STAZIONE DI IMOLA – I NUMERI

La stazione ferroviaria di Imola è servita da circa 130 treni regionali al giorno (giorno feriale medio).

Il servizio è svolto da Trenitalia Tper con collegamenti diretti per e da Bologna/Piacenza, Rimini/Ancona, Ravenna.

Il servizio viene incrementato in occasione di grandi eventi, come il Gran premio di Formula 1 o concerti di particolare rilevanza. Nel 2024 sono state 60.000 le persone che hanno utilizzato i treni di Trenitalia Tper per raggiungere/lasciare Imola in occasione del G.P. F1 tra il venerdì e la domenica, la metà delle quali nella sola giornata del GP.

La media dei passeggeri/giorno è di circa 4500 persone (rilevazioni di novembre 2024) in crescita rispetto agli anni precedenti (+ 12% vs 2022).

In stazione sono presenti una biglietteria con operatore e due emettitrici automatiche.

A Imola RFI garantisce un servizio di assistenza per le persone a mobilità ridotta, prenotabile fino a 12 ore prima della partenza del treno scelto (Informazioni su www.rfi.it). Nel 2024 sono state oltre 550 le persone che ne hanno usufruito e sono 166 quelle che hanno richiesto il servizio nei primi quattro mesi del 2025.

Nell’ambito della stazione esistono poi numerosi servizi. Oltre al treno, il servizio autobus di Tper, la possibilità di prendere il taxi con una stazione dedicata, bike sharing, car sharing Corrente, un bar interno aperto tutti i giorni (tranne la domenica) dalle 4.30 alle 19.30, parcheggio adiacente per le automobili, oltre a percorsi di arrivo e di partenza dedicati per bici e pedoni.