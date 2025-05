Una giornata dedicata agli altri e alla solidarietà: sabato 10 maggio torna a San Lazzaro “La Raccolta solidale”, la giornata per la raccolta di prodotti alimentari e non presso i supermercati del nostro territorio. L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Lazzaro, dall’Emporio Solidale Amalio e in collaborazione con associazioni, parrocchie e centri sociali che operano a San Lazzaro.

Per tutta la giornata di sabato 10 maggio in diversi esercizi commerciali del territorio sarà possibile acquistare e donare uno o più prodotti come latte a lunga conservazione, biscotti, tonno e carne in scatola, farina, confetture, olio, sapone, detersivi, che saranno poi distribuiti a persone e famiglie in difficoltà individuate dal Comune.

“Dopo il successo delle scorse edizioni siamo molto orgogliosi di poter riproporre anche nel 2025 la nostra raccolta solidale – spiega l’Assessora al welfare e contrasto alle diseguaglianze del Comune di San Lazzaro di Savena – L’invito per i nostri cittadini è quello di fare, ognuno a seconda delle proprie disponibilità, un piccolo gesto di generosità verso chi è meno fortunato di noi acquistando dei prodotti alimentari e non, privilegiando prodotti non deperibili e quindi che possono avere una scadenza prolungata nel tempo. Fuori da ogni esercizio commerciale ci saranno poi i nostri volontari, che voglio ringraziare per la grande disponibilità dimostrata anche in questa occasione, a raccogliere tutto il materiale che sarà poi consegnato a famiglie e persone che ne hanno più bisogno”.

I supermercati che hanno aderito all’iniziativa sono: Conad (via Jussi 16 D-E-F), Conad (via Emilia 43), Coop (via Martiri delle Foibe 59), Crai (via Calindri 90), Di Meglio (via Jussi 57), Famila (via della Meccanica 26).