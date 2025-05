Dal 10 al 25 maggio torna, a Carpi, la nuova edizione di Carpi Foto Fest, che quest’anno sceglie come tema la connessione tra presente e futuro delle nuove generazioni. Il PARTICIPIO FUTURO, titolo del tema 2025, è una forma verbale che “partecipa” al futuro, rappresenta il potenziale, l’attesa e, in una visione più ampia, può essere interpretato come il simbolo delle possibilità e delle aspettative che il futuro porta con sé.

I numerosi appuntamenti di Carpi Foto Fest 2025 FOCUS GIOVANI – manifestazione promossa dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI-APS, con il patrocinio di Comune di Carpi, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – FIAF Young- FIAF Talent Scout – Laboratorio Portfolio online) e realizzata con il contributo di Fondazione CR Carpi – si svolgeranno anche quest’anno a Carpi, presso la Sala dei Cervi del Palazzo dei Pio.

“Quest’anno – spiega Danilo Baraldi, presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo – abbiamo scelto un tema che ci permettesse di indagare la vita, i progetti, i sogni e le aspirazioni dei giovani, creando un momento di riflessione sull’importanza e la forza della creatività legata all’immaginario del futuro. Il progetto PARTICIPIO FUTURO raccoglie una serie di iniziative, attività e proposte rivolte alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, destinate a sondare e a riflettere su ciò che oggi definisce l’identità dei giovani, il territorio che abitano, la loro realtà sociale, il contesto che li accoglie, le istituzioni che praticano e la loro visione del mondo, sia nel presente che per il futuro.

Il ruolo delle giovani generazioni è in continuo divenire, e allo stesso modo le città, i territori, le realtà sociali e i sistemi di aggregazione mutano, trasformandosi e riscrivendosi costantemente, sfidando il sistema di adattamento di ragazze e ragazzi che dovranno ridefinire il proprio futuro, ciò che diventeranno e vorranno essere. I temi abbracciati dal progetto esploreranno principalmente identità, linguaggio, territorio, ovvero tutto ciò che definisce la qualità della vita delle giovani generazioni, nonché le loro azioni.”

A dare il via alla manifestazione, sabato 10 maggio alle ore 10.30, presso la Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio, sarà il saluto delle autorità, seguito, alle ore 11.00, dall’esperienza emotiva e coinvolgente della lettura face to face dei lavori esposti in mostra, che saranno visitabili sino al 25 maggio ogni giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.00.

La maggior parte dei progetti esposti è il risultato di laboratori realizzati con le scuole del territorio: Scuola secondaria di primo grado Guido Fassi, Scuola secondaria di primo grado Alberto Pio, Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Campogalliano, Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Sassuolo, Istituto di Istruzione superiore Antonio Meucci di Carpi, Simona Papapicco dell’Istituto di Istruzione Superiore Adolfo Venturi di Modena e Scuola dell’Infanzia Arcobaleno di Carpi.

Ospiti di questa edizione sono gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bari, gli autori del laboratorio tenuto presso l’Istituto di Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti di Chiaravalle (AN) da Giancarla Lorenzini e Marina De Panfilis.

Nel pomeriggio di sabato 10 maggio, alle ore 17.00, si terrà la presentazione del libro ‘Controluce’ in dialogo con l’autore Marco Aldrighi. Seguirà un laboratorio aperto al pubblico per scoprire il valore narrante delle fotografie. Si propone ai partecipanti all’incontro di portare con sé una fotografia per loro significativa, attorno alla quale si costruirà l’attività laboratoriale.

Le mostre apriranno domenica 11 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.00.

Le iniziative collaterali di Carpi Foto Fest proseguiranno anche sabato 24 maggio alle ore 9.00 con un incontro-dibattito con gli studenti autori dei laboratori di fotografia nelle scuole del comprensorio di Carpi. Intervengono Silvano Bicocchi, del Dipartimento Cultura FIAF e il sociologo Stefano Lazzi. A moderare l’incontro sarà Stefania Lasagni, del Dipartimento Cultura FIAF.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a grandangolocarpi@libero.it, visitare il sito www.carpifotofest.com, il profilo Instagram @CarpiFotoFest e la pagina Facebook Grandangolo Gruppo Fotografico.

Carpi Foto Fest 2025 è reso possibile anche grazie al finanziamento del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, anni 2024-26 e della Regione Emilia-Romagna; ai partner Fondazione Casa del Volontariato, associazioni Avere Cura, COMPIO, IN-FASSI, e al contributo di Tecnocasa Carpi – Agenzia di via Giovanni XXIII, e alla collaborazione con Scuola secondaria di primo grado Guido Fassi, Scuola secondaria di primo grado Alberto Pio, Istituto di Istruzione superiore Antonio Meucci di Carpi, Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Campogalliano, Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Sassuolo, Scuola dell’Infanzia Arcobaleno e Istituto di istruzione superiore Podesti Calzecchi Onesti di Chiaravalle (AN).