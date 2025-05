L’8 maggio 2025, sarà inaugurata a Soliera l’Ara Memoriae, un monumento dedicato alla memoria dei caduti della campagna della valle del Po del 1945. L’iniziativa è promossa e materialmente realizzata da Associazione Studi Militari Emilia Romagna e Società dell’Ottavo Reparto.

Il progetto dell’Ara Memoriae nasce nel 2022 con l’intento di creare un luogo di memoria per i caduti dei due conflitti mondiali. L’intervento è stato promosso su iniziativa della Società dell’Ottavo Reparto e dell’Associazione Studi Militari Emilia Romagna A.P.S., con il supporto operativo del Centro di Formazione al Tiro da Difesa A.S.D., gestore del vicino Campo di Tiro San Bartolomeo. L’area si trova al civico 137 di via Ponterotto, nel comune di Soliera, in un contesto rurale ben curato. Nel 2024 è stata allestita la zona meridionale con due pennoni portabandiera e posizionata la prima installazione commemorativa.

Il Memoriale Alleato

Una pietra dolomitica verde è stata posata in memoria dei 67 soldati statunitensi della 10th Mountain Infantry Division (e reparti aggregati) che caddero tra il 20 e il 23 aprile 1945 nella zona che va dalla Via Emilia a San Benedetto Po. Il motto della divisione, “Climb to Glory”, simbolizza la difficile ascesa verso la vittoria durante la Campagna d’Italia. L’elenco dei caduti è stato redatto dal Comitato Scientifico attraverso la ricerca di documentazione presso il NARA Archives di Washington DC.

Il Memoriale Tedesco

Si tratta di una croce in cemento con connotazioni estetiche simili al granito, che richiama i cimiteri militari gestiti dal Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Questo monumento è dedicato agli Unbekannte Deutsche Soldaten, ovvero ai soldati tedeschi ignoti ancora sepolti nelle campagne della zona e non ancora riesumati.

Il Memoriale Italiano alle Madri e Vedove di Guerra

Si tratta di una croce in trave di acciaio con una campana al centro, appositamente fatta realizzare da un artigiano di Innsbruck, la cui fonderia produce campane dal 1599. Tale simbologia trae spunto dalla famosa “Maria Dolens”, la Campana della Pace di Rovereto, nonché della Campana dell’Ortigara, posta in memoria delle sofferenze di Elvira Luccotti Fabbron, madre di tre figli caduti in guerra. Questo memoriale è dedicato al dolore delle donne italiane. L’epigrafe centrale è realizzata con le strofe di San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti.

La cerimonia simboleggerà la fraternità e la riconciliazione, senza alcun carattere celebrativo, apologetico o assolutorio, con il momento culminante della scopertura delle targhe commemorative in memoria di soldati che un tempo furono nemici.

Le Associazioni promotrici esprimono il desiderio di mantenere viva la memoria storica, non solo per onorare chi ha sacrificato la propria vita durante la guerra, ma anche per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della pace. Con l’Ara Memoriae si vuole ricordare il sacrificio di una generazione il cui senso del dovere li ha portati a non fare ritorno a casa. Oggi, mentre il mondo è ancora segnato da conflitti, questo memoriale vuole ravvivare la luce della memoria, con la speranza che anche un piccolo gesto possa contribuire a preservare la pace.

ASMER – Associazione Studi Militari Emilia Romagna A.P.S.

Fondata nel 2016, ASMER è un’associazione di promozione sociale con sede a Modena. Si occupa di ricerca, conservazione e divulgazione della storia militare, con particolare attenzione alla memoria materiale: documenti, uniformi, oggetti e testimonianze orali. L’Associazione promuove mostre, conferenze, attività didattiche e collabora con Enti pubblici e privati per valorizzare il patrimonio storico legato ai conflitti del Novecento.