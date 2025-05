Venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025 Reggio Emilia ospita il convegno “Ite (lectio est) Risonanze educative – La formazione della professione docente nella scuola secondaria”, nella Sala Artigianelli del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (Desu – Unimore), in viale Timavo 93.

Il titolo dell’evento gioca sull’assonanza tra l’acronimo inglese Initial Teacher Education (ITE) e il latino lectio est, per introdurre una riflessione articolata sulla formazione iniziale dell’insegnante nella scuola secondaria. L’iniziativa, promossa dal Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti in collaborazione con ANFIS – Associazione Nazionale Formatori, Insegnanti Supervisori, e con il sostegno del Comune di Reggio Emilia, rappresenta un importante momento di confronto sul ruolo e la formazione dei docenti nella scuola secondaria, con particolare attenzione agli ambienti di apprendimento, al rapporto tra teoria e prassi, e alla centralità della scuola come comunità educante.

Il convegno fa inoltre parte del progetto “Alex”, un insieme di iniziative che proprio in questi giorni prende il via a Reggio Emilia: un percorso culturale, civile e politico promosso dal Comune con il sostegno dell’Assessorato alla tutela ambientale e all’Università grazie alla collaborazione con la Fondazione Alexander Langer Stiftung (garante scientifico-culturale) e le realtà territoriali che hanno dato corpo a un apposito Comitato promotore. Il progetto si sviluppa tra il trentennale della scomparsa di Alexander Langer (3 luglio 2025) e l’ottantesimo della sua nascita (22 febbraio 2026), con l’obiettivo di valorizzare il pensiero di Langer su ecologia, pace e convivenza, temi quanto mai attuali per le nuove generazioni. Reggio Emilia ha da sempre un forte legame con Alexander Langer, testimoniato dal convegno Est modus in rebus (1992), dal Giardino e dal Sentiero urbano a lui dedicati e che saranno teatro di ulteriori iniziative programmate per domenica 18 maggio. Il progetto “Alex” punta a rilanciare questo patrimonio con attività culturali e formative rivolte soprattutto al mondo della scuola, mettendo al centro i temi della convivenza, della conversione ecologica e del ripudio delle armi. Il convegno “Ite lectio est” si inserisce dunque a pieno titolo in questo percorso, rappresentando anche un omaggio al pensiero pedagogico di Langer: intrecciando educazione, visione ecologia ed etica politica.

L’evento è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come attività di formazione per un totale di 8 ore e dà diritto all’esonero dal servizio per insegnanti e dirigenti scolastici.

Gli studenti del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane che parteciperanno potranno ottenere 1 CFU presentando una breve relazione.

Per informazioni e iscrizioni: cmf.insegnanti@unimore.it .