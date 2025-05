Nel pomeriggio di ieri, 7 maggio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Modena è intervenuta presso il presidio del Servizio per le Tossicodipendenze (SERT), situato in via Nonantolana n. 1010.

Poco prima dell’arrivo dei militari, un uomo – frequentatore abituale della struttura – in evidente stato di alterazione psico-fisica, aveva colpito con un pugno il vetro del punto informazioni, senza arrecare danni, inveito contro una guardia giurata in servizio e rivolto gravi minacce nei confronti della dottoressa presente in turno, per poi allontanarsi rapidamente.

Secondo quanto ricostruito, il comportamento aggressivo sarebbe riconducibile al rifiuto da parte del personale sanitario di consegnare ulteriori dosi di metadone non prescritte all’uomo, successivamente identificato dai Carabinieri.

Lo stesso è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente per minaccia ad incaricato di pubblico servizio.