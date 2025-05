Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena e della Stazione Carabinieri di Sassuolo, in sinergia con il personale della Polizia Municipale, hanno svolto mirati controlli presso alcuni esercizi commerciali del centro sassolese, rilevando diffuse irregolarità a carico di due negozi alimentari multietnici ubicati a poca distanza l’uno dall’altro.

In un esercizio sono state accertate plurime violazioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro, tanto gravi da procedere alla sospensione dell’attività ed al conseguente deferimento in stato di libertà del relativo titolare, motivo per cui l’attività non potrà riprendere prima del completo ripristino delle carenze riscontrate.

In un altro esercizio commerciale, sono state accertate ulteriori violazioni, fra le quali alcune di allarmante precarietà sulle condizioni igienico sanitarie, inoltre, nelle retrovie della vendita, era stata allestita una brandina da campo ed un fornello a gas, per il riposo ed il ristoro del personale impiegato nell’attività di vendita, condotta ad esclusiva gestione familiare.

Le sanzioni complessivamente irrogate ammontano ad oltre 16mila euro.