La strada provinciale 12 “Basso Reno” è stata chiusa questa mattina a causa di una frana al km 9 + 500 nel territorio del Comune di Galliera (via Coronella). La frana ha un fronte di circa 100 metri e ha fatto collassare un pezzo di argine del Canale della Botte dentro il canale stesso. La strada, che di fatto corre a ridosso della banchina del canale, è stata interessata da crollo parziale della carreggiata lato canale, per circa 40 metri.

La SP 12 collega Pieve di Cento a Malalbergo, passando per Galliera. In loco è presente la segnaletica per indirizzare il traffico su viabilità alternativa.

La strada riaprirà quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la viabilità.