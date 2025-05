Sono i ‘pilastri’ per il benessere delle persone fragili e, in generale, per il nostro sistema di welfare. Il mese di maggio è dedicato alla figura del caregiver familiare, cioè colui che presta assistenza, in maniera volontaria e gratuita, a un caro disabile o comunque non autosufficiente. Ogni distretto della provincia ha in programma eventi dedicati per riconoscere l’importanza di questo ruolo, spesso silenzioso e poco valorizzato.

L’Azienda USL di Modena, in collaborazione con gli enti locali, ha organizzato una serie di iniziative per approfondire e sensibilizzare su un tema che coinvolge in prima persona un ‘esercito’ silenzioso composto da figli, mogli, mariti, genitori o semplicemente amici che ogni giorno si impegnano negli ambienti domestici, una platea che secondo l’ISTAT in Italia arriva a 7 milioni di persone (oltre 2 milioni solo in Emilia-Romagna).

Il programma in provincia prevede, tra le altre cose, open day dedicati ai caregiver, pomeriggi di benessere e cura, incontri su come migliorare la vivibilità delle abitazioni per le persone disabili, appuntamenti con le scuole e tanto altro.

In particolare, sono due le iniziative che coinvolgeranno e uniranno idealmente la maggior parte dei Distretti della provincia: un incontro condotto dai professionisti della riabilitazione, che forniranno indicazioni su come gestire e assistere in modo corretto una persona con difficoltà motorie, e le camminate di comunità con i caregiver.

Il programma completo delle iniziative è consultabile alla pagina www.ausl.mo.it/caregiver

Ecco gli appuntamenti principali nei vari Distretti:

Modena: Sabato 10 maggio, dalle 9 alle 12, presso la Casa della Comunità di via Rita Levi Montalcini 200, gli operatori dello sportello Informacaregiver saranno a disposizione dei caregiver familiari per fornire informazioni e supporto in libero accesso.

Carpi: Sabato 10 maggio, dalle 9.30 alle 12 presso la Casa del volontariato di Carpi in via B. Peruzzi 22, è previsto un incontro gratuito riflettere sul significato della vita e della morte, sulle emozioni e le paure che suscita per sostenerci e sostenere la persona cara in una fase difficile e dolorosa del percorso della vita.

Sassuolo: Sabato 24 maggio, dalle 15, è in programma ‘Dedicato a te!’, pomeriggio di benessere, cura e relax dedicato ai caregiver. L’appuntamento è presso la Casa del volontariato in Via Cappella 99 a Gorzano di Maranello.

Castelfranco Emilia: Martedì 27 maggio, dalle 17 alle 19 presso la Casa della Comunità, si terrà l’iniziativa ‘Dalla prevenzione attiva al sostegno’, evento informativo sui servizi dedicati alle persone anziane da parte degli operatori sanitari e sociali del Distretto di Castelfranco Emilia.

Pavullo: Giovedì 29 maggio, dalle 15 presso la Sala Rubbiani dell’Ospedale, si terrà l’iniziativa ‘Caregiver familiari: una risorsa da valorizzare’, destinata agli operatori dei Servizi Sanitari, Sociosanitari e Sociali ai Servizi del Distretto di Pavullo. Al centro dell’incontro la sensibilizzazione sull’utilizzo delle schede proposte dalla Regione e la valorizzazione della figura del caregiver.

Vignola: Giovedì 29 maggio, dalle 16 alle 18 presso la sala conferenze ASP Terre di castelli in via Libertà 823, è previsto un incontro informativo dedicato alle persone con disabilità e ai loro caregiver dal titolo ‘Vivere la casa in autonomia: percorsi, ausili e soluzioni tecnologiche’.