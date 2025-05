Dopo una sola stagione in Serie B, il Sassuolo Calcio riconquista la massima serie con una cavalcata trionfale e tutta la città si prepara a celebrarne il ritorno in Serie A con una due giorni di festa.

Il weekend del 16 e 17 maggio sarà un’occasione imperdibile per tutti i tifosi neroverdi: un omaggio collettivo a una stagione straordinaria e ai protagonisti che hanno regalato una nuova gioia al popolo sassolese. Le celebrazioni inizieranno venerdì 16 maggio alle ore 18, allo Stadio Ricci, con il taglio del nastro ufficiale alla presenza del presidente Carlo Rossi e delle autorità cittadine. Un momento istituzionale ma anche conviviale: durante l’evento, i tifosi potranno godersi aperitivi e cene, in un clima di gioiosa attesa.

Alle 20:15, partirà il grande corteo dei tifosi in direzione di Piazza Piccola, dove la squadra sarà accolta da una folla in festa per un momento di esultanza collettiva. Intorno alle 22:00, il corteo rientrerà allo Stadio Ricci, dove i calciatori saliranno sul palco per ricevere ancora una volta l’abbraccio del pubblico neroverde.

La serata proseguirà con un momento di intrattenimento curato dalla pagina social “L’Occasionale” e si concluderà con un dj set alle 23:30, che farà ballare tutta la città.

La festa continuerà anche sabato 17, a partire dal torneo di calcio a 5, che si svolgerà tra le 11 e le 17. Le squadre partecipanti si ritroveranno allo stadio già dalle ore 10 per dare vita a una giornata di sport, amicizia e spirito di squadra Alle 19:00, sul palco salirà il cantautore sassolese Alessandro Balestri, con un concerto che farà da preludio a uno dei momenti più attesi: la presentazione ufficiale delle squadre, sia maschile che femminile, prevista per le 21:30.

A seguire, spazio alla premiazione del torneo di calcio a 5, alla lotteria a premi e all’intervento del Centro antiviolenza Tina, a sottolineare l’importanza del legame tra sport, comunità e impegno sociale.

La promozione del Sassuolo in Serie A rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un simbolo di resilienza, identità e passione. In un solo anno, la squadra ha saputo rialzarsi, ricompattarsi e tornare tra le grandi del calcio italiano.

Queste due giornate saranno l’occasione per dire grazie a giocatori, staff e società, ma soprattutto per celebrare insieme un momento storico per la città e per tutti i suoi tifosi.