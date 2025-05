Marc Márquez ed il Ducati Lenovo Team hanno conquistato la seconda posizione nel Gran Premio Michelin di Francia, al termine di una gara bagnata con condizioni meteo in continua evoluzione. Francesco Bagnaia ha tagliato il traguardo in sedicesima posizione a seguito di una caduta incolpevole al primo giro.

Márquez è scattato bene dalla seconda casella, mantenendosi nelle prime posizioni. Dopo aver scontato un double long-lap penalty, per poi rientrare per il cambio moto (passando alla configurazione da bagnato), Marc ha recuperato la seconda posizione al nono passaggio, gestendo la situazione al meglio fino al traguardo. Dopo una difficile partenza dalla seconda fila, Bagnaia è finito nella ghiaia alla prima curva a causa di un contatto provocato da un avversario. Pecco è tornato in pista, dovendo poi fare una sosta ai box per i danni provocati dalla caduta, completando la corsa al sedicesimo posto.

A chiusura del sesto Gran Premio della stagione, Marc Márquez torna in testa alla classifica piloti con 171 punti ed un vantaggio di 22 lunghezze sul fratello Alex. Bagnaia è terzo, a 51 punti dalla vetta. Il Ducati Lenovo Team mantiene la leadership nella classifica a squadre (291 punti), mentre Ducati è sempre prima nella classifica costruttori (217 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista il prossimo 23 maggio per affrontare il settimo Gran Premio della stagione a Silverstone (Regno Unito).

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 2º

“L’obiettivo principale era quello di mantenere alta la concentrazione, perché in queste condizioni un piccolissimo errore può costarti la gara. L’asfalto era molto scivoloso ma non abbastanza bagnato per far lavorare le gomme al meglio. La parte più difficile della gara, a dire il vero, sono stati gli ultimi cinque giri, in quanto era cruciale tenere sotto controllo la situazione, soprattutto mentalmente in quanto non avevo nessun altro pilota nelle vicinanze. La moto andava benissimo, ma con la pioggia non si sa mai cosa potrebbe accadere. Oggi non abbiamo fatto errori e sono felice del risultato, ma la stagione è ancora lunga”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 16º

“La mia strategia, sin dall’inizio, era quella di rimanere in pista in ogni caso. Purtroppo alla partenza ho avuto un grande spin, ed ho dovuto chiudere il gas. Poco prima della curva mi hanno passato in tanti, poi c’è stato il contatto con Enea (Bastianini). È un qualcosa che può succedere quando ci sono piloti con gomme da asciutto ed altri con gomme da bagnato, perché le velocità sono diverse. Sono amareggiato perché, se fossi riuscito a ripartire subito, senza dover tornare ai box a causa dei danni, avrei potuto chiudere nei primi cinque, ma purtroppo oggi è andato tutto un po’ storto”.