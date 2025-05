Festival, rassegne, grandi eventi e tante proposte diffuse di prossimità per vivere la stagione più bella dell’anno insieme, lasciandosi sorprendere dalla creatività e dalla cultura.

Musica, spettacolo, cinema, letteratura, arte, incontri e sport raggiungono e attraversano i luoghi della quotidianità, dal centro storico ai quartieri e nell’area metropolitana. Sono 383 i progetti in cartellone rivolti a tutti i tipi di pubblico, di cui 194 su Bologna e 189 fuori dal capoluogo, con una programmazione varia, prevalentemente gratuita, in tanti luoghi della cultura e della socialità, andando spesso ad affiancare i molteplici interventi pubblici a carattere urbanistico, sociale e di rigenerazione per creare occasioni di vicinanza, scoperta, dialogo e incontro.

L’edizione 2025 di Bologna Estate comprende anche alcuni dei progetti selezionati tramite il bando “Spettacolo dal vivo nelle periferie”, sostenuto con fondi del Ministero della Cultura e rivolto a professionisti della cultura. La maggior parte del cartellone è composta dai progetti selezionati con i due bandi “Bologna Estate” del Comune e della Città Metropolitana, a cui si aggiungono alcune iniziative curate dalle realtà selezionate dal bando Promozione attività culturali oltre alle tante proposte estive dei soggetti convenzionati, delle Fondazioni partecipate dal Comune e le attività curate direttamente dai musei civici, dalle biblioteche comunali e dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna.

Sul sito bolognaestate.it, per tutta la durata del cartellone, sarà presente il calendario aggiornato degli eventi con la possibilità di scoprire gli appuntamenti in programma suddivisi per singoli quartieri di Bologna, Comuni e Unioni della Città metropolitana. Tra gli strumenti di comunicazione anche la app BolognaAgendaCultura e la newsletter CulturaBologna con tutte le segnalazioni settimanali degli eventi estivi.