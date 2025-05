Mirandola si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 221ª edizione della storica Fiera Campionaria, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 maggio 2025 nel cuore della città. Un evento che, fedele alle sue radici, continua a rinnovarsi proponendo un programma ricco, capace di celebrare le eccellenze del territorio e coinvolgere l’intera comunità. Anche quest’anno, l’organizzazione della Fiera è affidata a l’Accento s.r.l., realtà attiva a Mirandola dal 2014, che ha saputo valorizzare la manifestazione trasformandola in un appuntamento di riferimento per il territorio.

Tra le novità più attese del 2025, spicca il ritorno di “Gustosa”, la tensostruttura dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, che sarà allestita in Piazza Marconi. Protagonista indiscusso sarà il celebre Maccherone al Pettine delle Valli Mirandolesi, simbolo della tradizione culinaria mirandolese.

Confermato anche il “PalaPico”, la suggestiva struttura ottagonale che sorgerà in Piazza Costituente, nei pressi della Chiesa della Madonnina. Questo spazio multifunzionale ospiterà incontri, dibattiti e presentazioni con le principali realtà produttive e associative locali, diventando una vera e propria vetrina per l’innovazione e lo sviluppo del territorio.

L’edizione 2025 prevede inoltre la presenza di due palchi per spettacoli e performance:

Mercoledì 14 maggio – Satellite Vol. 4 Release Party ” , a cura della Fondazione Scuola di Musica Guglielmo Andreoli , con giovani talenti del territorio che si esibiranno in un repertorio musicale variegato, dal rock al contemporary.

– Satellite Vol. 4 Release Party , a cura della , con giovani talenti del territorio che si esibiranno in un repertorio musicale variegato, dal rock al contemporary. Giovedì 15 maggio – Sfilandola – III Edizione, la sfilata di moda e creatività realizzata in collaborazione con l’ Istituto Galileo Galilei , la rete TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) e i commercianti del centro storico.

– Sfilandola – III Edizione, la sfilata di moda e creatività realizzata in collaborazione con l’ , la rete e i commercianti del centro storico. Venerdì 16 maggio – Rewind ’90

– Rewind ’90 Sabato 17 maggio – Dario Ballantini

– Dario Ballantini Domenica 18 maggio – Giovanni Cacioppo

La Fiera Campionaria di Mirandola si conferma anche per il 2025 come un evento imperdibile, capace di coniugare tradizione e innovazione in un’atmosfera festosa. Il centro storico si trasformerà in un grande spazio espositivo con aree dedicate al commercio, all’artigianato, ai prodotti enogastronomici tipici regionali, all’automotive e allo street food, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica e coinvolgente.