L’Associazione Familiari e Vittime dell’amianto dell’Emilia Romagna ha organizzato per Venerdì 16 maggio a Bologna presso la Casa di Quartiere Katia Bertasi in via A. Fioravanti 18/3 un convegno dal titolo “ Amianto e Mesotelioma: Cura e Ricerca. Quali nuove prospettive? ”.

L’obiettivo del Convegno è quello di mettere a confronto le esperienze dell’Associazione, le testimonianze di malati e familiari, con la rete dei medici, professionisti impegnati nei processi di cura del mesotelioma, informando sul progresso delle cure attuali e dell’organizzazione sanitaria dedicata, delle cure palliative, con le politiche sanitarie delle istituzioni.

Dare visibilità agli indirizzi e le esperienze della ricerca medico scientifica e comprendere quali nuove prospettive possono aprirsi a cure più efficaci.

Ascoltare i contributi di altre discipline nella costruzione di una visione più ampia del concetto di cura come attività non solo biomedica ma anche prodotta dai contesti e dalle reti sociali, delle Associazioni.

Ridare speranza è un obiettivo che ci poniamo, per i malati, i loro familiari, i colleghi di lavoro, assumendo il cumulo di dolore, rabbia e cercando di trasformarlo in azione collettiva ed energia nella trasformazione sociale, nell’approccio solidale, nella costruzione di una narrazione che dia un senso a ciò che avviene nei corpi e nella mente delle persone.

Dobbiamo essere una società della “cura” intesa nel senso più ampio del termine, rivendicando il concetto che tutti, hanno diritto alle migliori cure, assistenza ed amorevolezza in tutte le fasi della malattia, comunicando speranza e vicinanza, rendendo la vita sempre degna di essere vissuta.

Programma della Giornata

9.30 Registrazione Partecipanti

10.00 Saluto del Presidente AFeVA ER aps – Milco Cassani

10.10 Relazione Introduttiva Andrea Caselli – AFeVA ER aps

Epidemiologia – Testimonianze – Cura del Mesotelioma

10.30 Dr.ssa Lucia Mangone – COR – AUSL Reggio Emilia

“La situazione epidemiologica del Mesotelioma RER e l’esperienza degli

Ambulatori amianto”

10.45 Le testimonianze di pazienti e familiari – Vittorio, Elisabetta, Ivano

11.00 Dr. Carmine Pinto – Direttore Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Coordinatore della Rete Oncologica e Emato-Oncologica della Regione Emilia Romagna

“La presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma nella rete

oncologica regionale”

11.15 Dr.ssa Silvia Tanzi – Responsabile Unità di Cure Palliative Azienda USL-IRCCS Reggio Emilia “Le Cure Palliative moderne, cure incentrate al momento giusto sui bisogni del paziente” Per una nuova speranza – le prospettive della Ricerca.

11.30 Dr.ssa Federica Grosso – SSD Mesotelioma e Tumori Rari AOU Alessandria

“La collaborazione MET.I e i progetti di ricerca nazionali”

11.45 Dr.ssa Luana Calabrò – Direttrice UOC Oncologia Clinica e Unità Clinica fase I

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara “Il Progetto di Ricerca LIFEBELT” Le reti sociali : solidarietà, aiuto, vicinanza

12.00 La testimonianza di un ex-esposto amianto – Antonio – Officine Grandi Riparazioni Bologna

12.10 Dott.ssa Agata Mazzeo, Antropologa, Università di Bologna

“Pratiche e significati di cura, oltre l’approccio biomedico”.

12.25 Susanna Leto di Priolo – TUTOR Associazione Tumori Toracici Rari APS ETS

“Il ruolo delle Associazioni “

12.40 Marinella Melandri – Segreteria CGIL Emilia Romagna

12.55 Domande dei partecipanti

13.30 Conclusioni del Presidente AFeVA ER aps – Buffet.

E’ stato invitato l’Assessorato alle Politiche per la salute Regione Emilia Romagna.

Per una più funzionale organizzazione dei lavori del Convegno è necessario segnalare la propria partecipazione via email ad afevaemiliaromagna@gmail.com o telefonando a: 3355319939 – 3357307499 – 3478182855