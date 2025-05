Con un teatro San Prospero esaurito e una mattina intensa e piacevole, è continuata la collaborazione tra il liceo reggiano IESS e con la casa editrice Einaudi.

Nella mattina di lunedì 12 maggio, il teatro San Prospero di via Guidelli ha ospitato l’incontro tra gli studenti IESS e Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice e divulgatrice, specializzata in comunicazione digitale, una delle figure più autorevoli – sia a livello mediatico sia accademico – tra chi ragiona sui cambiamenti del linguaggio e della comunicazione in questo periodo storico.

Vera Gheno ha dialogato con il professor Carlo Baja Guarienti, storico, docente universitario e figura di spicco nel panorama accademico, noto per la competenza in campo linguistico e letterario e per l’esperienza maturata in numerosi contesti istituzionali e culturali. Al centro delle discussioni, i suoi due ultimi libri usciti per Einaudi, “Potere alle parole” e «Le ragioni del dubbio”.

La mattinata è parte del progetto IESS “Lo Struzzo a scuola”, finalizzato a promuovere nelle scuole il piacere della lettura, attraverso progettualità specifiche sulle opere classiche e contemporanee e l’incontro con gli autori e i traduttori di Einaudi, una delle principali casi editrici italiane.

Lo scorso anno scolastico, il liceo IESS aveva ospitato la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari nell’ambito di un percorso di educazione all’intelligenza emotiva, all’affettività e allo sviluppo delle Life skills.

Il giorno a teatro con la Gheno rilancia questo percorso, e si inserisce nel progetto del Liceo IESS “Parole da amare” che ha coinvolto gli studenti in attività didattiche e laboratori con il metodo Active Learning, su temi di riflessione linguistica e di educazione civica secondo un approccio interdisciplinare, di collaborazione e di lavoro di gruppo.

Ad aprire l’iniziativa è stato Ugo Barilli, dirigente scolastico dello IESS, che ha ribadito la crucialità del linguaggio, e della sua conoscenza, come base per potersi muovere nel mondo contemporanea, a livello sociale come professionale. Per citare la stessa Gheno, “ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato e saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti”.

Dopo una prima parte di dialogo a due tra la Gheno e Baja Guarenti, anche gli student sono stati tirati in ballo con domande e riflessioni su “Potere alle parole” e «Le ragioni del dubbio”, in una discussione aperta diventata man mano viaggio nel mondo della lingua e delle abitudini linguistiche per comprendere. Un momento prezioso per comprendere come la vera libertà si realizzi attraverso un utilizzo responsabile delle parole e un atteggiamento di riflessione e di dubbio critico.