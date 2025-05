Dal 13 maggio 2025 è possibile partecipare al bando che consente di chiedere un contributo del comune alle imprese colpite dall’alluvione dell’ottobre 2024.

Beneficiari del contributo sono piccole imprese, artigiani e liberi professionisti in attività al momento dell’esondazione che hanno subito un danno all’attività derivato dall’esondazione del Navile, avvenuta nella notte tra il 19 ed il 20 ottobre 2024, accertato da verbale di sopralluogo da parte dei tecnici comunali da cui risulti l’inondazione dei locali.

L’importo del contributo sarà di euro 2.500 per beneficiario e sarà forfettario ed indipendente dal reale ammontare dei danni subiti.

I requisiti saranno attestati dal legale rappresentante dell’attività, ferma restando la possibilità dell’amministrazione di procedere a verifica delle dichiarazioni rilasciate con revoca del beneficio ne caso si accertasse la falsa dichiarazione.

I locali alluvionati dovranno essere quelli in cui si svolge l’attività dell’impresa, sia amministrativa che produttiva, con presenza di personale e/o di macchinari, o stoccaggio a prescindere dalla qualificazione (sede legale, operativa ecc.).

Il bando è stato finanziato con delibera del Consiglio comunale che ha destinato la somma di euro 50.000 per l’erogazione dei contributi, e fa seguito a quello pubblicato a dicembre destinato ai soggetti privati residenti a Castello, finanziato grazie alle donazioni pervenute da privati, associazioni e imprese del territorio per 53.000 euro.

Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare domanda, entro le ore 24.00 del 12/06/2025.

Con questo bando si chiude la gestione immediatamente emergenziale dell’alluvione dell’ottobre scorso, in cui il Comune ha affrontato spese per 113.000 euro per interventi immediati di ripristino e sostegno come cibo e ospitalità in albergo per alcune famiglie, manutenzione degli scarichi fognari e pulizia delle aree inondate.