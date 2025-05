Dal 14 al 18 luglio 2025, Ducati ospiterà l’undicesima edizione della Summer School per le Eccellenze nel laboratorio “Fisica in Moto Powered by Lenovo”, il campo estivo che unisce la passione per la fisica a quella per il mondo delle due ruote.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Ducati con la consulenza della Libera Università di Bolzano, si svolgerà nel laboratorio “Fisica in Moto Powered by Lenovo”, situato all’interno dello storico stabilimento di Borgo Panigale.

La Summer School per le Eccellenze è rivolta ad un gruppo selezionato di studenti meritevoli con spiccate attitudini scientifiche e tecniche, e offre un’esperienza formativa che combina teoria e pratica , permettendo ai giovani talenti di scoprire come i principi della fisica studiati durante l’anno scolastico vengano applicati nella progettazione di una moto.

Dal 14 al 18 luglio, i ragazzi potranno vivere cinque giornate ricche di attività pratiche e al tempo stesso divertenti, con oltre 20 ore di ricerca sperimentale, seminari di approfondimento sulla moto e visite guidate a luoghi chiave della Casa motociclistica, come il Museo Ducati, il Training Center progettato per il programma DESI (Dual Education System Italy) e il laboratorio “Fisica in Moto Powered by Lenovo”.

A partire da quest’anno, il laboratorio si arricchisce di una nuova e strategica alleanza nel campo dell’educazione grazie alla partnership pluriennale con Lenovo . L’annuncio, avvenuto in occasione del Bett 2025, una delle principali fiere internazionali dedicate all’innovazione tecnologica nella didattica, segna un’estensione naturale della collaborazione già consolidata tra la Casa motociclistica e il colosso tecnologico in ambito MotoGP. Dopo anni al fianco del Ducati Lenovo Team, Lenovo assume ora il ruolo di Main Technology Partner anche nel mondo dell’istruzione. Un impegno congiunto per promuovere l’innovazione didattica e ispirare le nuove generazioni ad avvicinarsi alle discipline STEM attraverso esperienze formative d’eccellenza.

Il laboratorio “Fisica in Moto Powered by Lenovo” è un ambiente innovativo suddiviso in tre sale tematiche, ciascuna progettata per esplorare e applicare i principi della fisica in modo interattivo e coinvolgente : la prima, ispirata a un’officina Ducati, introduce i concetti base della fisica con postazioni interattive; la seconda propone esperimenti pratici per esplorare le Leggi di Newton; la terza, infine, applica tali concetti alla dinamica della moto e al funzionamento del motore, in un’avvincente simulazione in stile MotoGP. Tutto ciò è supportato dalle potenti workstation ThinkPad e dai monitor touch ThinkVision di Lenovo, che offrono un’esperienza tecnologica all’avanguardia.

Il cuore del programma della Summer School per le Eccellenze sarà la sfida a squadre: i ragazzi, divisi in gruppi, svilupperanno un progetto di ricerca che sarà valutato da due giurie. Una tecnica composta da professori e ingegneri, e una esperta in comunicazione e divulgazione scientifica. La valutazione finale terrà conto non solo della qualità del lavoro, ma anche di competenze trasversali come il pensiero critico e la capacità di lavorare in team.

I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di confrontarsi con docenti universitari, insegnanti delle scuole superiori, esperti del settore e ingegneri Ducati e Ducati Corse, ricevendo spunti preziosi per orientarsi nelle future scelte accademiche e professionali.

La Summer School per le Eccellenze è rivolta a un massimo di 24 studenti maggiorenni, iscritti al quarto o quinto anno delle scuole superiori, selezionati in base al merito scolastico, all’interesse per le materie scientifiche e alla motivazione. Per candidarsi, è necessario inviare una presentazione personale, una lettera di referenza di un docente e la media dei voti degli ultimi due anni scolastici, entro il 3 giugno 2025 alle ore 24:00.

Tutte le informazioni dettagliate e il bando completo sono disponibili sul sito Ducati o scrivendo a fisicainmoto@ducati.com.