Proseguire la riqualificazione dell’area Tempio-Stazione, potenziando presidi di sicurezza, verificando il rispetto della legalità delle attività commerciali presenti e favorendo anche l’insediamento di enti del Terzo settore. Sono le richieste principali che il Consiglio comunale rivolge all’Amministrazione approvando, nella seduta di lunedì 12 maggio, la mozione presentata da Pd, Avs, Movimento 5 stelle e Spazio democratico. Il documento è stato approvato con il voto a favore dei proponenti e quello contrario di Fratelli d’Italia, Lega Modena e Modena in ascolto.

In seduta, sullo stesso tema, è stata respinta la mozione presenta da Fratelli d’Italia che chiedeva, in particolare, di potenziare nell’area e nei quartieri più insicuri della città il servizio di pattugliamento della Polizia locale, soprattutto nelle ore serali, intensificando anche i controlli sulla regolarità degli esercizi pubblici e commerciali. Il documento, inoltre, chiedeva di valutare la predisposizione di un bando per l’insediamento e lo sviluppo di nuove attività commerciali. La mozione, illustrata da Ferdinando Pulitanò, è stata respinta con anche il voto a favore di Lega Modena e Modena in ascolto e quello contrario di Pd, Avs e Movimento 5 stelle.

Illustrando la mozione approvata, Luca Barbari ha sostenuto che gli aspetti critici della zona Tempio-Stazione, riguardanti la sicurezza e fenomeni di degrado, “incidono sulla qualità della vita dei residenti e sull’attrattività dell’area”. Pur sottolineando che la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza è dello Stato (“necessario elevare la Questura in fascia A per aumentare anche in quella zona la presenza delle Forze dell’ordine”), Barbari ha ricordato che “in passato, l’Amministrazione comunale è intervenuta nella zona per promuoverne rilancio e riqualificazione e favorendo e incentivando progetti di rigenerazione urbana sia pubblici che privati, come quello riguardante la Casa Museo Enzo Ferrari, in via Paolo Ferrari, o la proposta di spostare il Tribunale presso la Manifattura Tabacchi”.

Il consigliere, inoltre, ha sostenuto che gli Hub urbani e di prossimità, previsti dalla legge regionale per promuovere l’attrattività commerciale e il rilancio economico delle città, “potrebbero rappresentare una occasione importante anche per il rilancio della zona Tempio-Stazione”, auspicando pure un maggior coinvolgimento di enti del Terzo settore “che possono svolgere un ruolo rilevante in chiave sociale, contribuendo significativamente al benessere della comunità”.

Per questo motivo, la mozione chiede di continuare la riqualificazione dell’area (“come, per esempio, fatto con le nuove illuminazioni”), verificando il rispetto della regolarità e della legalità degli esercizi pubblici e commerciali. Inoltre, il documento chiede di potenziare i presidi di sicurezza della zona da parte delle Forze dell’ordine che, attraverso l’elevazione della Questura in fascia A, devono essere messi nelle condizioni di svolgere le azioni di prevenzione e repressione necessarie a garantire la sicurezza. Infine, la mozione chiede di includere l’area nel progetto di Hub urbano finanziato dalla Regione, favorendo al suo interno l’insediamento di enti del Terzo settore, per sviluppare programma di intervento sociale, educativo e di inserimento lavorativo.