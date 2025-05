Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, vi invita Mercoledì 14 Maggio alle ore 17.00 in piazza Mazzini per il secondo appuntamento della rassegna de “I Mercoledì di Maggio” insieme al Mago Bretella per lo spettacolo “Capita Bretella Super Show! – Circo, magia e cose pericolosissime!” Lo spettacolo da piazza d’altri tempi, rivisto in chiave moderna. Quando l’arte circense incontra l’improvvisazione, nascono 60 minuti di divertente follia collettiva, provare per ridere!

Il programma completo è disponibile sul sito: www.modenamoremio.it