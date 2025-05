La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 22 anni, residente in provincia, per il reato di tentata rapina. Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante è intervenuto in via Puccini in quanto era stato segnalato, tramite chiamata al 112NUE, il tentato furto di una bicicletta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato nelle immediate vicinanze il 22enne, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, la quale poco prima aveva sorpreso il giovane mentre cercava di rubargli la bicicletta e che, nel tentativo di fermarlo, era stata aggredita con calci e pugni.