Lunedì 12 maggio la sala congressi di Tper ha accolto gli oltre 200 ragazzi e ragazze che negli scorsi mesi, a partire dall’incontro di lancio con Luca Mercalli, hanno lavorato in aula ad approfondire come il trasporto pubblico urbano sia una buona pratica per l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda2030 e il contrasto al cambiamento climatico. È stato l’evento di istituzione del “Forum dei giovani e delle giovani per il trasporto pubblico”, uno spazio di condivisione in cui le classi hanno raccontato e si sono confrontate, alla presenza della Presidente di Tper Giuseppina Gualtieri e di un panel di esperti dell’azienda, sulle loro visioni legate agli obiettivi dell’agenda e della mobilità.

Negli scorsi mesi le classi hanno approfondito, grazie all’intervento di educatori specializzati, i diversi fronti dell’impegno di Tper sui 10 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 che sono raccontati anche nel Bilancio Integrato. Una panoramica ampia, a partire dalla quale ogni classe ha scelto poi un tema specifico di proprio interesse e curiosità: dalle energie rinnovabili alla parità di genere, dall’innovazione tecnologica all’accessibilità, dal benessere a bordo alle aspettative sul come sarà il lavoro che li attende domani; questi focus sono stati approfonditi grazie all’intervento in aula di esperti Tper per poi diventare oggetto di ricerca e di proposte. Ogni classe si è divisa in piccoli team che hanno lavorato su attività di indagine (questionari, interviste vox -pop o a esperti), azioni di comunicazione da realizzare dentro la scuola sugli obiettivi trattati e infine a una serie molto articolata e creativa di proposte di “ambient advertising”: azioni innovative di comunicazione “situata” da realizzare a bordo dei bus o alle fermate, per raccontare a tutti i passeggeri e le passeggere i contenuti dei diversi SDGs e rendere più visibile l’impegno dell’azienda.

Durante la mattinata, ogni classe è stata invitata raccontare la propria esperienza confrontandola con quella delle altre classi: durante il confronto sui diversi obiettivi, a partire dall’inquadramento di Tper, è stata riempita – anche visivamente – una mappa concettuale di parole chiave ed elementi che collegano scuole e azienda in una strategia cittadina comune di sviluppo equo e sostenibile.

Particolarmente apprezzate dalla Presidente Gualtieri e dallo staff Tper le innovative proposte di comunicazione per bus, fermate e in generale per la città, nate con l’idea di far conoscere meglio all’esterno l’impegno dell’Azienda sulle rinnovabili, sulla parità di genere, sul contrasto alle disuguaglianze, sull’innovazione e sulla lotta al cambiamento climatico: da un dragone che racconta la carica elettrica dei bus ai capolinea a dei pannelli a bordo per dare in tempo reale le informazioni su consumi ed emissioni, da “bilance” che vanno a sostituire gli appendini a bordo per far ragionare sull’equilibro di diritti ed equità a fermate che si trasformano grazie all’attenzione di ciascuno alla bellezza e al decoro.

L’evento, la tappa conclusiva del lavoro svolto in aula lungo l’intero anno scolastico, ha rappresentato il cuore del nuovo progetto didattico di Tper “Forum dei giovani e delle giovani per il Trasporto Pubblico” che, grazie al supporto del Centro Antartide, ha coinvolto 15 classi della Città Metropolitana di Bologna per rendere studenti e studentesse, dai 12 ai 19 anni, protagonisti di una riflessione sul Trasporto Pubblico Urbano che mette a fuoco gli impegni concreti dell’azienda Tper: non solo rispetto agli SdG che più direttamente si riferiscono ai temi della mobilità sostenibile e dell’impatto ambientale ma anche quelli relativi a salute, lavoro e crescita economica, innovazione, riduzione delle disuguaglianze.

Sarà particolarmente interessante anche la valorizzazione dei risultati di questo lavoro che, unitamente ad altre iniziative allo studio, saranno presentati pubblicamente nel settembre prossimo, nel corso dell’edizione 2025 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.