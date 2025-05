Un ECG in tasca. L’elettrocardiografo, della dimensione di uno smartphone e dal peso di appena 250 grammi, sarà utilizzato dagli infermieri per effettuare analisi dell’attività elettrica del cuore durante gli interventi di soccorso con le biciclette elettriche in dotazione al 118, in uso nei grandi eventi pubblici, nelle manifestazioni sportive e in luoghi difficili da raggiungere, per garantire un soccorso rapido nelle aree chiuse al traffico.

L’elettrocardiografo portatile è stato donato all’Azienda USL di Bologna dal Rotary Club Bologna Valle del Savena. La cerimonia di donazione si è tenuta oggi, 13 maggio 2025, presso la Centrale Operativa 118 Emilia Est all’ospedale Maggiore.

A donare il dispositivo, il Presidente del Club Luigi Arturo Severino insieme a Nicole Gulessich, responsabile della commissione progetti d’azione del Club. Lo strumento è stato consegnato a Simone Baroncini e Andrea Franceschini, rispettivamente responsabile medico e coordinatore infermieristico della Centrale Operativa 118.

“Siamo particolarmente grati per questa donazione”, ha affermato Maria Cristina Berti, Responsabile Area DATeR Emergenza e 118, “uno strumento piccolo ma di grande supporto nell’attività svolta dagli infermieri durante l’assistenza nelle emergenze”.

“Quando si organizza un evento in un’area pedonalizzata spesso non si pensa all’importanza della tempestività del servizio sanitario nel momento in cui una persona sta male in mezzo a una moltitudine di gente”, ha dichiarato Luigi Arturo Severino, Presidente del Rotary Club Bologna Valle del Savena. “Le difficoltà che si incontrano nel tragitto, infatti, possono determinare la vita di una persona, parliamo, spesso, anche di minuti o anche, nei casi più gravi, di secondi. La donazione di oggi è un importante contributo che avvalora l’impegno del Rotary nel territorio per la prevenzione e cura delle malattie.”

Il micro-ECG è un elettrocardiografo interpretativo touchscreen con algoritmo di Glasgow e con visualizzazione simultanea di tutte e 12 le derivazioni ECG più una di ritmo. Dotato di 2 database, uno interno e uno in cloud, ha una durata di 24 ore e una memoria che consente di registrare fino a 10.000 esami.

Sono stati 110 gli interventi effettuati dal 118 con i mezzi di soccorso su due ruote a pedalata assistita negli ultimi due anni (2023-2024), con un tempo medio di intervento di 3 minuti e 40 secondi. Di questi, 24 codici rossi (21,8%) e 54 codici gialli (49,1%), 68 di questi sono stati successivamente portati in ambulanza a un ospedale mentre 30 persone sono state soccorse e trattate sul posto senza aver bisogno di ulteriori trattamenti.