Lunedì 19 maggio riprendono gli appuntamenti con le star internazionali del jazz al Teatro Asioli di Correggio per il festival regionale Crossroads. Alle ore 21 si esibirà il pianista Antonio Faraò, il cui trio è completato da partner di altissima caratura: il contrabbassista John Patitucci e il batterista Gene Jackson.

Antonio Faraò si è guadagnato un posto di rilievo tra i massimi esponenti del jazz contemporaneo. In ormai quarant’anni di carriera, ha collaborato con artisti come Jack DeJohnette, Joe Lovano, Biréli Lagrène, Chris Potter, Benny Golson, Ivan Lins, John Patitucci… Il suo talento è stato ampiamente certificato: da una miriade di premi (tra i quali spicca la Jazz Piano Competition Martial Solal del 1998) nonché dagli espansivi apprezzamenti di pianisti come Herbie Hancock e Kenny Kirkland. Nel suo recente disco Eklektik ha coinvolto musicisti come Snoop Dogg, Marcus Miller, Biréli Lagrène, Manu Katché, Lenny White, mentre nel 2023-24 è stato l’unico musicista europeo invitato nella all stars “McCoy Legends” (con Chico Freeman e Steve Turre). Quando si parla di pianismo di matrice post boppistica, Faraò ha davvero pochi eguali per virtuosismo tecnico ed espressività al calor bianco.

E il trio con cui si farà ascoltare a Crossroads è l’ennesima conferma del suo status sulla scena internazionale. Il gruppo porta in tour un omaggio ai pianisti prediletti di Faraò (da McCoy Tyner a Chick Corea) oltre che a una serie di luoghi carichi di ricordi musicali. Uscito su disco nel 2024 per la Criss Cross, “Tributes” vede la partecipazione di due stelle di prim’ordine come John Patitucci e Gene Jackson (su disco alla batteria si ascolta Jeff Ballard).

Il nome di John Patitucci fa subito venire alla mente tutta una serie di grandi leader ai quali ha ‘prestato’ il suo basso: Chick Corea, Wayne Shorter, Pat Metheny, Stan Getz, Herbie Hancock, Freddie Hubbard… Ma Patitucci è a sua volta un solista e capogruppo di prim’ordine. La Jazz Journalists Association gli ha appena conferito il premio come miglior bassista elettrico dell’anno.

Non da meno è Gene Jackson, che da oltre trent’anni è il perno ritmico di alcune delle formazioni più influenti del jazz moderno (Herbie Hancock, Dave Holland, Wayne Shorter…).

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite : Correggio (RE): Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.