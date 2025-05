Il Frosinone vince a Reggio Emilia, battendo al Mapei Stadium il Sassuolo 0-1: basta un rigore realizzato da Bohinen, al 37’ per conquistare i tre punti ma non la salvezza diretta; canarini in questo momento ai playout: spareggio con la Salernitana.

Mentre continua la festa per il Sassuolo, già promosso, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza (mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in B nel playout).

Nei piani alti è il Cesena a prendersi il posto per i playoff che definiranno la terza squadra promossa in A insieme a Sassuolo e Pisa.