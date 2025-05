“Una nuova conferma dell’eccellenza delle nostre spiagge, del mare e dei servizi offerti. Quest’anno ben dieci comuni della Riviera potranno esibire la bandiera blu che la Fee assegna ogni anno, una certificazione alle spiagge in base a 32 criteri che vanno dalla qualità delle acque alla sostenibilità ambientale. Un riconoscimento che sottolinea in modo concreto l’impegno delle amministrazioni territoriali a salvaguardia del patrimonio naturale e nel segno dell’ospitalità”.

Così l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni, commenta i dati diffusi oggi dalla Foundation for environmental education (Fee) che ha assegnato 10 bandiere blu – su un totale nazionale di 246 – ai Comuni di Comacchio (Fe); Ravenna e Cervia (Ra); Cesenatico, Gatteo Mare e San Mauro Pascoli (FC); Bellaria-Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica (RN).

“Un ottimo risultato per tutti i comuni della costa che hanno ottenuto la certificazione, con una menzione particolare per Cattolica che è tornata a riconquistare quest’anno questo importante riconoscimento-conclude Frisoni-. E’ il frutto anche di investimenti importanti rivolti alla sostenibilità ambientale e di azioni che con continuità le diverse amministrazione della costa stanno portando avanti in questi anni come dimostrato anche dallo straordinario lavoro di riqualificazione dei lungomari”.