Anche per la stagione sportiva 2025/2026, il Comune di Modena rinnova l’opportunità per società e associazioni del territorio di richiedere l’assegnazione degli spazi negli impianti di proprietà comunale o nella disponibilità dell’Amministrazione. Le domande possono essere presentate fino a venerdì 6 giugno, esclusivamente in modalità telematica.

Sono 59 gli impianti – tra decine di palestre, tredici campi da calcio e cinque grandi strutture come le piscine e i palazzetti – che, ogni anno, accolgono le attività di centinaia di realtà sportive cittadine.

Possono presentare domanda le società e le associazioni sportive dilettantistiche (con forme giuridiche Ssd e Asd), le associazioni di discipline sportive associate (Dsa), gli enti di promozione sportiva (Eps), le federazioni sportive nazionali (Fsn) e le associazioni e gruppi amatoriali.

Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito internet del Comune di Modena all’indirizzo www.comune.modena.it/argomenti/sport. Per accedere alla compilazione è necessario essere in possesso delle credenziali Spid.

Le richieste saranno valutate sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio comunale che tengono conto della continuità con le assegnazioni precedenti, del numero di partecipanti, della promozione dell’attività giovanile (under 18), dell’inclusione di persone con disabilità e dell’impatto sociale dell’attività proposta.

L’esito delle assegnazioni verrà comunicato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione nell’ordine di arrivo e nei limiti degli spazi rimasti disponibili.