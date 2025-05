Incontrare ogni singolo quartiere per condividere con i residenti lavori e progetti, illustrare ciò che è stato realizzato e ciò che è in cantiere. È questo l’obiettivo degli Incontri di Quartiere che inizieranno lunedì prossimo, 19 maggio, e proseguiranno tutta estate nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre.

“Piccoli interventi di manutenzione o riqualificazione – afferma l’Assessore con delega alla Partecipazione Maria Raffaella Pennacchia – ma anche operazioni importanti, con cantieri o lavori di grande portata sia dal punto di vista economico che per il decoro urbano: ad ogni incontro, assieme al Sindaco ed alla Giunta, porteremo un progetto da realizzare a breve termine, se non in fase di ultimazione, ed un obiettivo per l’immediato futuro. Incontri, quindi, che hanno il compito di far conoscere cosa l’Amministrazione comunale ha in programma per ogni singolo quartiere, ma anche per raccogliere idee, proposte, segnalazioni e criticità direttamente dai cittadini. Inauguriamo un nuovo strumento, l’agenda di quartiere, con la sfida di scrivere insieme quali azioni e opere necessarie a migliorare la città: quartiere per quartiere, strada per strada”.

Si inizierà lunedì 19 maggio a Borgo Venezia presso il Circolo Pagliani alle 20,30, per poi proseguire con Ponte Nuovo presso la sala Falcone e Borsellino del Parco Albero d’Oro, il 27 maggio.

Seguiranno gli incontri di Braida, al Parco Amico il 4 Giugno, Rometta Alta presso la Saletta Auser il 10 Giugno, Parco presso il Circolo Arcicaccia, Quattroponti alla parrocchia di Madonna di Sotto, Rometta presso il Circolo Sant’Agostino, S.Michele alla Polisportiva San Michele, Montegibbio presso il Circolo Boschetti Alberti, Centro all’Auditorium Bertoli.