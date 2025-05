A causa di un’indisposizione dell’artista, il concerto di Enrico Rava previsto il 16 maggio a Correggio nell’ambito del festival Crossroads è rimandato a giovedì 26 giugno, sempre al Teatro Asioli alle ore 21. La line up del quintetto “The Fearless Five” rimarrà invariata, con Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it