L’Amministrazione comunale di Casalgrande comunica che è stata organizzata un’assemblea pubblica di aggiornamento e confronto in merito alle opere di riqualificazione dell’impalcato superiore del Ponte di Veggia che ne comporteranno la chiusura completa a partire dal 16 di giugno fino, auspicabilmente, al 16 di agosto.

L’occasione sarà la presentazione del nuovo Consiglio di Frazione di Veggia.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 maggio alle 20.45 presso la Sala Espositiva ‘Gino Strada’, in Piazza Ruffilli 2 a Casalgrande.

Sarà presente il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi. Con lui Assessori, Consiglieri e tecnici e, ovviamente i rappresentanti del Consiglio di Frazione di Veggia.

“La presentazione del Consiglio di Frazione di Veggia è propizia per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione del Ponte di Veggia e tutto ciò che ruota attorno a questa opera strategica per la viabilità dell’intero comprensorio ceramico e non solo – dichiara il Sindaco Daviddi -. Sarà sicuramente un momento di confronto e di condivisione, dove ci terrò ad informare la comunità di Veggia e di Casalgrande tutta della situazione. Auspico altresì un confronto aperto e costruttivo su come affrontare al meglio due mesi critici per la nostra comunità”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.