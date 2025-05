“La Motor Valley dell’Emilia-Romagna si conferma polo di eccellenza delle auto di lusso: è una buona notizia il ritorno nello storico stabilimento del tridente di Modena di due modelli di alta gamma. Questo sia perché rappresenta una certezza per il sito produttivo sia per l’intera filiera della componentistica e dell’indotto”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, hanno espresso soddisfazione per il ritorno, a partire dalla seconda parte del 2025, sotto la Ghirlandina della produzione della gamma GranTurismo e GranCabrio.

“La scelta di tornare a Modena– precisano– è anche legata al fatto che La Motor Valley dell’Emilia-Romagna è un ecosistema innovativo grazie a un know how unico al mondo. È una realtà dove convivono perfettamente artigianalità altamente specializzata e innovazione, fatta di saperi che poggiano su Università, Tecnopoli e centri ricerca”.

“Oltre alla soddisfazione per questo importante ritorno a casa dei due modelli, la Regione- aggiungono de Pascale e Colla- rimane impegnata, sia sul fronte nazionale che europeo, per assicurare un futuro all’automotive, alla mobilità e alle filiere della componentistica collegate, settori strategici dell’Emilia-Romagna. A metà giugno saremo al parlamento Ue a Strasburgo per far partire il ‘progetto automotive europeo’, ovvero un piano ad hoc che preveda anche un fondo sia per sostenere gli ammortizzatori che per supportare gli investimenti innovativi. Contestualmente lavoriamo affinché sia reso efficace il dispiegamento delle risorse stanziate a livello nazionale”.

A Strasburgo il 16-17 giugno, organizzata dalla Regione francese ‘Grand-Est’, si riunirà l’associazione Automotive Regions Alliance (Ara), l’alleanza tra 36 regioni europee (oggi presieduta da Guido Guidesi della Regione Lombardia) impegnate ad agevolare la transizione dell’industria automobilistica e dell’indotto tutelando imprese e posti di lavoro. Agli incontri europei sarà presente la Regione Emilia-Romagna con il vicepresidente Colla.