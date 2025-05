Giovedì 15 maggio, dalle 15, si è svolto a Reggio Emilia all’interno dell’Aula Magna Manodori di UNIMORE il convegno “INVERNO DEMOGRAFICO. Una stagione per la scuola. Elaboriamo insieme un pensiero per la scuola al tempo del calo demografico” promosso dalla Provincia di Reggio Emilia, organizzato da UPI Emilia-Romagna con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio dell’Università di Modena e Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna.

Francesca Bedogni, vicepresidente della Provincia con delega all’istruzione e rappresentante UPI, ha aperto e moderato gli interventi, sottolineando come i dati preoccupanti di ristagno demografico, che riguardano anche la nostra regione ed in particolare la nostra provincia, meritino grande attenzione. Il tema è strategico rispetto allo sviluppo e la crescita delle nostre comunità e deve essere letto e compreso a partire da diversi sguardi anche di natura culturale, sociale e psicologica, per consentire a chi lavora per il mondo della scuola di progettare i servizi futuri. Un territorio nel quale da sempre si investe nei servizi educativi e scolastici e che in questo settore vanta esperienze innovative e rilevanti riconosciute a livello internazionale, deve mettersi con coraggio al servizio della comunità per elaborare un pensiero nuovo capace di cogliere i bisogni emergenti delle famiglie e di dare prospettive di speranza alle giovani coppie.

Al convegno hanno presenziato, portando i saluti del territorio, la consigliera regionale Elena Carletti, dell’assessora comunale all’istruzione Marwa Mahmoud e del dirigente dell’Ufficio scolastico Paolo Bernardi.

A seguire Gea Zoda del Coordinamento uffici statistica delle Province italiane ha presentato un inquadramento su come i dati statistici raccolti annualmente ed elaborati dalle Province siano fondamentali per la programmazione dei servizi, mentre Gino Mazzoli (Università Cattolica) ha presentato un’analisi complessiva della denatalità, mentre Claudia Giudici, docente Unimore e Garante regionale per l’infanzia, ha approfondito il legame tra natalità e servizi.

Francesca Bergamini, dirigente del Settore Educazione della Regione Emilia-Romagna ha declinato la tematica rispetto alle necessità del sistema scolastico, mentre ha chiuso l’incontro Daniele Novara, pedagogista e fondatore del Cpp, Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, con una riflessione sul ruolo educativo della scuola in una società che cambia.