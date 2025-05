Sono previste modifiche alla viabilità e nell’accesso ai servizi sanitari nelle sedi della nostra provincia che saranno toccate dal passaggio del Giro d’Italia, previsto per mercoledì 21 e giovedì 22 maggio prossimi.

La prima tappa, il 21 maggio, interesserà il territorio di Toano e Villa Minozzo, con arrivo previsto nel pomeriggio a Castelnovo ne’ Monti. La seconda tappa “di transito” vedrà coinvolti i comuni di Casalgrande, Castellarano, Baiso, Carpineti, Castelnovo Monti, Casina, Canossa, San Polo d’Enza, Quattro Castella, Bibbiano Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Gattatico, Brescello e Boretto.

Nel Distretto di Castelnovo Monti sono previste variazioni alla viabilità il 20, il 21 e il 22 maggio.

Ospedale Sant’Anna: la dotazione di personale di emergenza-urgenza dell’Ospedale Sant’Anna è stata integrata per la giornata del 21, mentre sono state rimodulate oppure rinviate le altre attività, così da limitare i disagi anche in considerazione della probabile elevata difficoltà a reperire un parcheggio all’interno del capoluogo montano.

Nella giornata del 21 maggio ci saranno le seguenti variazioni

Centro Prelievi: solo urgenze e TAO

CUP e SAUB: chiusura ore 12:30

Salute mentale: garantite solo le urgenze

SerDp: garantite solo le urgenze

Urp: chiusura

Servizio farmaceutico: chiusura ore 13

Servizi Sanità Pubblica: chiusura

Servizio veterinario: solo attività sul territorio senza transitare da via Boschi

Centri Diurni La rosa dei venti e i Ronchi: chiusura

Uffici amministrativi Distretto: chiusura ore 13

Sid (infermieristico domiciliare): solo attività urgenti

Pediatria Comunità: chiusura

NPIA (neuropsichiatria infantile): garantite le attività programmate d’intesa con il servizio

Poliambulatori ospedale Sant’Anna: attività ridotta

Portineria e Centralino Sant’Anna: aperto dalle 7 alle 20

Distretto Montecchio Emilia

Nella giornata del 22 maggio sono previste modifiche alla viabilità nei comuni di Montecchio, Canossa, San Polo e Sant’Ilario d’Enza nella fascia oraria 12- 17

Ospedale Franchini: è confermata la piena attività del servizio emergenza-urgenza, mentre altre attività programmabili previste nella fascia oraria 12 – 17.30 sono state rimodulate o rinviate; quanto ai servizi al pubblico e alle funzioni distrettuali, è prevista la chiusura anticipata alle ore 12 degli sportelli CUP/SAUB.

L’attività di specialistica ambulatoriale programmata nelle Casa di Comunità di Sant’Ilario, San Polo e Montecchio è stata ricollocata e/o riprogrammata, così come l’attività ambulatoriale dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri operanti nelle strutture. Parimenti a tutte le attività erogate nelle citate strutture. Per informazioni è possibile contattare il numero 0522 860205 o scrivere a urp.montecchio@ausl.re.it. A San Polo chiusa la Casa della Comunità dalle ore 12.

Distretto di Scandiano

In considerazione delle modifiche alla viabilità in occasione del “Giro”, alla Casa della Comunità di Castellarano e allo spoke di Roteglia alcuni degli appuntamenti programmati saranno ricollocati in altre fasce orarie.

Distretto Guastalla

In considerazione dell’ordinanza emessa dal Comune di Brescello e dal Comune di Boretto concernenti le modifiche alla viabilità in occasione della manifestazione sportiva “Giro d’Italia” passaggio della 12° tappa prevista per il giorno 22 maggio a Brescello e Boretto, si è reso necessario rimodulare l’attività dei servizi e delle funzioni presenti sui due Comuni afferenti al Distretto. In particolare nella giornata di giovedì 22 maggio sarà inibito l’accesso alla Casa della Comunità di Brescello dalle ore 13 e fino alle ore 17.30 e comunque fino al termine del passaggio della manifestazione sportiva. L’attività di specialistica ambulatoriale programmata nella Casa di Comunità è stata ricollocata e/o riprogrammata, così come l’attività ambulatoriale dei MMG / PLS operanti nella struttura.

Data la chiusura del tratto della SP 62 R (strada/argine da Sorbolo a Brescello) l’interesse è anche per tutti coloro che da Parma e Sorbolo devono raggiungere le strutture del Distretto, in particolare l’Ospedale.

