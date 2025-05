Nuovo incontro tra i negozianti e i ristoratori di Modenamoremio, il sindaco Massimo Mezzetti e gli assessori della giunta coinvolti a vario titolo nelle questioni d’interesse: alla cultura e centro storico Andrea Bortolamasi, alla sicurezza Alessandra Camporota, al commercio Paolo Zanca, oltre al comandante della Polizia Locale Alberto Sola.

La riunione si è svolta nella sala del Leccio, all’interno del complesso San Paolo, e ha visto la partecipazione di un centinaio di persone a dimostrazione dell’interesse che riveste il confronto diretto tra i titolari di attività commerciali e pubblici esercizi del centro storico e l’amministrazione comunale. Molti i temi toccati in quello che vuole essere un dialogo costante tra la giunta e Modenamoremio: dalla sicurezza e decoro alla promozione del centro storico con gli appuntamenti della prossima stagione estiva fino alla regolamentazione dei dehors per i pubblici esercizi.

Il sindaco ha dato un aggiornamento sulla riapertura dei bagni di piazza XX Settembre che sono oggetto di un cantiere di ripristino ormai alle battute finali. I bagni saranno riaperti nelle giornate di sabato 17 (dalle 14.30 alle 24.00) e domenica 18 maggio (dalle 9.30 alle 19.30), vista la concomitanza degli appuntamenti diffusi della Notte dei Musei e del concerto per la Resistenza e la pace in piazza Grande e il fine settimana; saranno successivamente richiusi un’altra decina di giorni per le ultime rifiniture per poi procedere alla riapertura definitiva nei primi giorni di giugno.

Nel corso dell’incontro, in risposta alle numerose domande dei commercianti, sono stati trattati anche temi come i parcheggi, l’illuminazione, la riorganizzazione della raccolta differenziata, regolamenti sulla musica serale, attività della Polizia Locale, equilibrio tra presenza turistica e vivibilità dei residenti.