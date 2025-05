La Giunta ha approvato nei giorni scorsi un nuovo pacchetto di interventi di rigenerazione urbana e sociale in Bolognina, con l’obiettivo promuovere un approccio integrato che combini le attività di contrasto alla criminalità da parte delle forze dell’ordine con la riqualificazione fisica degli spazi, l’attivazione sociale per ridurre le marginalità e intervenire sulle problematiche relative alle dipendenze da sostanze, servizi di prossimità e partecipazione dei cittadini.

Il progetto sarà finanziato con le risorse del Fondo Sicurezza Urbana 2024 – 2026 del Ministero dell’Interno, che fra le sue azioni prevede anche il sostegno economico a progetti di riqualificazione urbanistica e sociale per il recupero di zone interessate da fenomeni di degrado. Per il Comune di Bologna le risorse complessive del Fondo ammontano a 632.400 euro per ciascuna annualità per un totale di 1.897.200 euro; 220mila euro la quota su questo progetto per il 2025/26.

Nello specifico gli ambiti di intervento sono:

1 – Riqualificazione e rivitalizzazione degli spazi a piano terra

Gli spazi a piano terra attualmente inutilizzati, di proprietà sia pubblica che privata, saranno resi disponibili per la comunità e saranno assegnati attraverso procedure aperte, con l’obiettivo di promuovere progetti che siano coerenti con le finalità di rigenerazione urbana e rafforzamento del tessuto sociale locale. Saranno attivati percorsi di co-progettazione e confronto con i soggetti proponenti e le reti territoriali già attive, così da favorire un’effettiva integrazione tra nuove iniziative e risorse sociali esistenti.

Tra gli spazi oggetto di riattivazione sono compresi anche due chioschi dismessi all’interno del mercato Albani, che saranno restituiti alla fruizione pubblica attraverso progetti di presidio e animazione sociale.

L’intervento complessivo mira ad aumentare la presenza di presidi educativi, culturali e relazionali sul territorio, promuovendo un uso inclusivo, partecipato e continuativo degli spazi pubblici da parte della comunità locale.

2 – Contrasto alle dipendenze e lotta alla marginalità: azioni per l’inclusione sociale e la salute

È previsto un rafforzamento delle azioni di prossimità già attive con i servizi “InStrada” – realizzati da ASP Città di Bologna – con l’obiettivo di contrastare la grave emarginazione adulta. In particolare si intende attivare, in collaborazione con enti del Terzo Settore, un presidio mobile socio-sanitario che operi in affiancamento all’èquipe “InStrada”, rivolgendosi in modo prioritario a persone in condizioni di fragilità estrema, senza dimora, con problematiche sanitarie o legate a dipendenze.

L’intervento sarà progettato e svolto in integrazione con i servizi sanitari dell’Azienda USL di Bologna, in particolare con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), il Servizio Dipendenze Patologiche (SerDp) ed il Dipartimento Cure Primarie, con l’obiettivo di assicurare una presa in carico integrata e continuativa.

3 – Eliminazione dei fattori di marginalità e partecipazione dei cittadini

Verrà consolidata la presenza educativa e di mediazione territoriale attraverso l’attivazione di un presidio stabile e facilmente riconoscibile, che opererà come punto di riferimento per la comunità, con attività continuative anche in orario serale.

Il progetto si integrerà con la mediazione sociale già attiva in Bolognina, a cura di ASP Città di Bologna nell’ambito dei servizi di prossimità, estendendone la presenza sul territorio, l’operatività agli orari serali e la capacità di attivare relazioni sul medio-lungo periodo.

Le modalità di intervento saranno definite in coordinamento tra il Quartiere Navile e i Servizi Sociali territoriali e rientreranno nel sistema di monitoraggio dei servizi di prossimità, al fine di garantire continuità, valutazione e adattamento delle azioni alle specifiche esigenze del contesto urbano.