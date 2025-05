«Sono oltre 40, i milioni di euro necessari nel 2025 per sistemare in maniera risolutiva le strade provinciali e assicurare la piena manutenzione al nostro reticolo viario. Con queste risorse si potrebbero effettuare gli interventi più urgenti, per poi programmare le successive manutenzioni annuali con risorse comunque elevate e non prevedibili nella disponibilità del bilancio provinciale. Ogni anno di ritardo sulla manutenzione comporta un incremento pari a quattro volte il costo inziale, per l’anno successivo».

Con queste parole il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, commenta quanto emerso nel corso dell’assemblea nazionale delle Province che si è tenuta giovedì 15 maggio a Roma, nella quale è emerso che “La sicurezza delle strade provinciali è messa a rischio dai tagli imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe, che ammontano a 1,7 miliardi. Risorse già assegnate a Province e Città metropolitane e destinate agli investimenti per la messa in sicurezza”.

«Queste risorse – prosegue Braglia – sarebbero dedicate unicamente alle pavimentazioni stradali, senza tener conto di altri interventi strutturali necessari come ad esempio quelli relativi ai fenomeni franosi e al dissesto idrogeologico, oltre a quelli relativi ai ponti e manufatti stradali e barriere guard-rail. Per la Provincia di Modena, che amministra e gestisce quasi 1000 chilometri di strade, questo mancato trasferimento mette a rischio tutto il piano delle manutenzioni viarie, già fortemente segnato dai numerosi eventi alluvionali di questi mesi e di questi anni, che stanno mettendo in ginocchio le nostre comunità. Serve che il Governo sblocchi le risorse per la viabilità necessariamente iniziare a limitare e chiudere strade, perchè non possiamo consentire il transito se vengono a mancare le condizioni minime di sicurezza».

L’Assemblea dei Presidenti delle Province italiane, giovedì 15 maggio ha dato mandato al Presidente Gandolfi di sollecitare ancora il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini, perché si apra subito un tavolo di crisi al Ministero e si proceda a ritrovare nell’immediato i 385 milioni di fondi sottratti per il 2025 e 2026.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone (diventata strada provinciale 42) di circa 25 chilometri, con gestione complessiva di 924 chilometri di reticolo viario.