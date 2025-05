Debutta lunedì 19 maggio 2025 alle ore 3.45 da Bologna Centrale la nuova LINEA Q, la navetta che collegherà l’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna con l’Ospedale Maggiore e che, al mattino fino alle 5:15 e dopo la mezzanotte (fino alle 2:15) prolungherà le corse da/per la Stazione Centrale FS (piazza Medaglie d’Oro).

La frequenza della linea sarà di 30 minuti.

La principale novità di questa nuova linea, che sostituisce, assorbendole, altre linee (940, 944 e 949), che cesseranno l’esercizio con domenica 18 maggio, è legata alle tariffe.

La LINEA Q avrà, infatti, tariffa urbana di €2,30 e su questa linea varranno tutti i titoli dell’area urbana compresi abbonamenti mensili e annuali urbani.

Come per tutte le linee urbane, inoltre, sarà valida la tariffa integrata per i possessori di un titolo di viaggio Marconi Express. Il titolo Mex, se validato in aeroporto, dà infatti diritto anche ad utilizzare la tariffa urbana sugli autobus di linea.

È possibile l’acquisto dei titoli alle emettitrici automatiche poste in aeroporto ed è consentito il pagamento anche a bordo mezzo con carta bancaria contactless. È possibile utilizzare, infine, l’app Roger. In aeroporto, i titoli urbani sono disponibili anche presso il punto vendita Carrefour.

La LINEA Q, fra i due capolinea “Aeroporto” e “Ospedale Maggiore”, effettuerà diverse fermate lungo il percorso (12 verso Aeroporto e 8 verso Ospedale Maggiore) cui si aggiungono, quando le corse si prolungano alla Stazione, le fermate “San Pio V” nei due sensi e la fermata “Don Minzoni – Piazza dei Martiri” in direzione Stazione FS.

Alla fermata Ospedale Maggiore è possibile proseguire verso il centro città (o Stazione FS) con numerose linee di bus in transito fra cui 19 (alla fermata su via Marzabotto), 23, 81, 91, 86, 87, 83, 92, 576, 646 e 651.

La nuova LINEA Q effettuerà capolinea diurno presso la fermata TPER posta in prossimità dell’ingresso principale dell’Aeroporto al piano terra. Dopo la mezzanotte effettuerà invece anche la fermata del Piazzale dei Servizi, sempre in Aeroporto, per consentire, ai passeggeri in attesa dell’eventuale sostitutivo o integrativo Marconi Express, di avere un’ulteriore alternativa di viaggio alla cessazione di quest’ultimo.

La linea sarà effettuata con una flotta di autobus totalmente elettrici, ad emissioni zero, in ottica di mobilità sostenibile ed alta efficienza.

Questa nuova linea è introdotta con il contributo di Aeroporto di Bologna.

La segnaletica lungo il percorso e in aeroporto è in fase di aggiornamento: si invita quindi l’utenza a prestare attenzione.

All’indirizzo web tper.it/lineaq tutti i dettagli, gli orari e le altre informazioni utili.