La notte scorsa, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia sono intervenuti presso i parcheggi di via Copernico a seguito della segnalazione di un possibile furto appena consumato su un’autovettura in sosta. Nello specifico, il richiedente riferiva di aver notato due soggetti che stavano armeggiando su un’autovettura, poi appurato essere quella su cui viaggiavano, verosimilmente per cambiare una ruota che era stata danneggiata.

Ad un certo punto il richiedente notava che uno dei due soggetti si avvicinava ad un’auto parcheggiata lì vicino e, con un gesto repentino, riusciva a infrangere uno dei finestrini dell’autovettura asportando la ruota di scorta riposta nel bagagliaio.

Immediatamente il richiedente allertava la Polizia di Stato con una Volante che in pochi minuti raggiungeva il posto della segnalazione. Al loro arrivo gli operatori, effettivamente, rintracciavano subito i due soggetti ancora intenti a cambiare la ruota alla propria autovettura.

I due venivano identificati per un 45enne e un 33enne, entrambi di origine marocchina ed entrambi con precedenti di polizia, che venivano riconosciuti dal richiedente come i presunti autori del furto appena consumato ai danni dell’auto in sosta.

I due soggetti, quindi, venivano accompagnati presso i locali della Questura dove, al termine delle consuete formalità di rito, venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. La ruota di scorta, provento del furto, veniva invece restituita al proprietario dell’autovettura da cui era stata asportata.