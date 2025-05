I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, la notte scorsa hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale, mirati al contrasto di condotte illecite, quali la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’uso di sostanze stupefacenti.

Nella serata di sabato i militari della Stazione di Maranello hanno rintracciato un 54enne, destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Modena per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi dall’uomo in danno della sua ex convivente. Deve scontare una pena di due anni e tre mesi di reclusione.

Nel corso dei posti di controllo eseguiti a Carpi e a Maranello sono stati sanzionati due conducenti, rispettivamente di 26 e 27 anni, identificati alla guida delle loro autovetture.

Il primo giovane è risultato positivo al controllo con l’etilometro, mentre il secondo, che manifestava dei sintomi riconducibili all’ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento: entrambi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Modena.

Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Sempre a Maranello i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un operaio 40enne trovato, a seguito di perquisizione, in possesso di un piccolo quantitativo di stupefacente: a suo carico è stata inoltrata una segnalazione all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.