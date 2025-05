“In merito alle dimissioni dell’Assessora Chiara Tonelli, esprimo sconcerto per il livello e il contenuto delle polemiche sollevate da alcune forze di opposizione. Trovo profondamente inaccettabile che una scelta dettata da motivazioni strettamente personali – e che meriterebbe solo rispetto e riservatezza -venga invece strumentalizzata in modo meschino e disumano per cercare visibilità politica” – così Matteo Bettuzzi, Consigliere PD.

“È grave che, di fronte a una decisione difficile, presa con serietà e senso istituzionale, si sia preferito abbandonare ogni rispetto per le persone e cedere a insinuazioni infondate e offensive, dipingendo scenari privi di ogni aderenza alla realtà. Chiara Tonelli ha svolto il suo incarico con impegno, preparazione e passione, ed è su questo che dovrebbe concentrarsi il giudizio politico, non su farneticanti narrazioni costruite per alimentare lo scontro.

Questo episodio segna con chiarezza la differenza tra due modi di intendere la politica: da una parte, quello della Giunta in carica, fondato sul rispetto, sull’umanità e sul senso delle istituzioni; dall’altra, quello di una opposizione che, pur di attaccare, non esita a calpestare le persone e a speculare su vicende personali. Un atteggiamento che qualifica chi lo adotta, e che allontana ulteriormente i cittadini da una politica che dovrebbe invece essere alloro servizio.

A Chiara Tonelli va il mio ringraziamento e la piena solidarietà. Continueremo a lavorare con serietà e compattezza, lasciando ad altri il teatrino della polemica fine a se stessa.

Si farnetica di giunta a pezzi, ma di pezzi qua ne perde solo questa opposizione, pezzi di serietà e di politica civile. Questa Giunta sta lavorando con serietà e visione, compatta

per dare a Sassuolo ciò che merita. Si lavora per l’immediato, completando le opere avviate, iniziandone delle nuove e si lavora per il futuro, con i tanti progetti presentati nei mesi scorsi. Le polemiche non ci toccano. Ci tocca il bene di Sassuolo e lo faremo con tutti pezzi al loro posto, come lo sono sempre stati dal giorno del primo Consiglio Comunale”, conclude il Consigliere PD Bettuzzi.